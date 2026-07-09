Exportaciones e importaciones impulsan crecimiento del puerto de Barranquilla

La Alcaldía de Barranquilla calificó como “un fortalecimiento” en la actividad portuaria de la ciudad, el más reciente informe del sector que destaca la movilización de 6,7 millones de toneladas de carga en el primer semestre del 2026, lo que representa un crecimiento del 5% frente al mismo periodo analizado.

El alcalde Alejandro Char destacó que la estabilidad del canal de acceso ha sido determinante para alcanzar estas cifras. “Barranquilla le está cumpliendo a Colombia y al mundo. Mantenemos un canal estable durante los últimos tres años y eso se traduce en más carga, más empresas confiando en nosotros y más empleo para nuestra gente. Cada tonelada que se mueve por aquí es desarrollo para la ciudad y nuestra gente”, afirmó.

De acuerdo con el balance entregado por la administración distrital, el crecimiento estuvo impulsado por el aumento tanto de las exportaciones como de las importaciones. Las ventas al exterior crecieron un 3%, principalmente por el incremento en los despachos de coque, asfalto y líquidos.

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Por su parte, las importaciones registraron un aumento del 15%, gracias al mayor ingreso de graneles, carga general y contenedores con insumos, maquinaria y bienes destinados a los sectores industrial y de la construcción.

La Alcaldía resaltó que la estabilidad operacional del canal de acceso durante los últimos tres años ha permitido generar confianza entre navieras, operadores logísticos y exportadores, facilitando la planificación de nuevas inversiones en las zonas portuarias y parques industriales de Barranquilla.

Asimismo, indicó que el incremento en el movimiento de carga tiene efectos positivos sobre la economía local, al dinamizar actividades como el transporte, el almacenamiento, los servicios logísticos, la industria y el comercio, además de fortalecer la generación de empleo formal.