Jueza concede detención domiciliaria a Luis Mariano Díaz y cinco más por secuestro simple y tortura

Jueza otorgó detención domiciliaria a Luis Mariano Díaz, hijo de Diomedes Díaz y a los cinco imputados más por secuestro simple y tortura.

La Juez indicó que están dados los materiales probatorios para indicar que hay inferencia razonable de autoría o participación, al indicar que es uno de los requisitos para imponer esta medida.

Hay que indicar que esta semana el hijo de Diomedes Díaz aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

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Durante las audiencias concentradas, los imputados devolvieron a la familia de la víctima una suma de 10 millones de pesos por concepto de reparación integral.

Asimismo, el preacuerdo sigue a la espera de la decisión de un juez de conocimiento si lo avala o no.

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Esta medida también va dirigida a Keiner David Rocha Gamero, Darío Andrés Tirado Bossio, José David Martínez Ibáñez, Alexis Rafael Jiménez Urina y Stiven Rafael Bolaño De La Hoz.