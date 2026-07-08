La Unión Europea respalda la consolidación de Colombia como hub regional de centros de datos

Foto: Felipe Sarmiento, Manager de Fide Partners; José Fernando Quintero, CEO de INDRA Group; Alberto Menghini, Jefe de cooperación de la Unión Europea en Colombia; Mariana Quintero, Periodista Caracol Radio; Carlos Alberto Reyes, Country Manager de Nokia en Colombia

Colombia

Colombia tiene el potencial para convertirse en uno de los principales centros de infraestructura digital de América Latina, una oportunidad que la Unión Europea busca acompañar desde la inversión, la conectividad, los estándares y el talento humano.

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Colombia, el cuarto hub de centros de datos en América Latina

Durante un conversatorio impulsado por la Unión Europea, a través de su estrategia Global Gateway, representantes de empresas del sector tecnológico señalaron que Colombia ocupa el cuarto lugar en infraestructura de centros de datos en la región, detrás de Brasil, México y Chile.

Felipe Sarmiento, Manager de Fide Partners, explicó que actualmente el país cuenta con entre 50 y 60 megavatios de capacidad instalada, una cifra que todavía está lejos de la de otros mercados regionales.

“Bogotá es el cuarto hub más importante de América Latina, está creciendo mucho, pero aún hay una brecha enorme que debemos cerrar porque la nube no está flotando en el cielo; está ubicada en centros de datos que requieren energía, conectividad, espacio y condiciones para desarrollarse”, afirmó.

También añadió que el mercado mundial está viviendo una transformación sin precedentes, impulsada por la inteligencia artificial.

“Hoy la inversión anual en centros de datos ya supera los 300 mil millones de dólares. Es el momento en que se están definiendo las inversiones en infraestructura digital de los próximos 10 o 20 años y Colombia debe aprovechar esa oportunidad”, indicó.

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Ubicación estratégica y conectividad, las principales fortalezas

Los panelistas destacaron que Colombia reúne condiciones favorables para atraer nuevas inversiones gracias a su posición geográfica y a su red de cables submarinos.

Carlos Alberto Reyes, Country Manager de Nokia en Colombia, aseguró que el país cuenta con ventajas competitivas importantes en los servicios digitales.

“Colombia está en el centro de América Latina, conecta el norte con el sur y cuenta con más de diez cables submarinos que la enlazan con varios mercados. Esa conectividad es fundamental para el desarrollo de los centros de datos”, explicó.

También agregó que el crecimiento de la economía digital dependerá cada vez más de esta infraestructura, ya que en este sector se moverán los centros de datos, la conectividad y la inteligencia artificial. A raíz de esto, Reyes reitera que Colombia debería impulsar nuevos servicios digitales para lograr una mejor posición dentro del mercado global.

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La conexión con Europa fortalece el atractivo de Colombia para atraer infraestructura digital

José Fernando Quintero, CEO de INDRA Group, destacó que la conectividad de Colombia con Europa es uno de los factores que más valoran los inversionistas para integrar al país en la cadena de valor digital regional.

“Los sistemas de cables submarinos son fundamentales. Colombia está muy bien posicionada, con 13 sistemas de cables submarinos que la conectan con Europa, Norteamérica, Centroamérica y el resto de Suramérica”, afirmó.

El directivo explicó que esta infraestructura, sumada a una matriz energética limpia y a condiciones competitivas para la inversión, fortalece la posición del país dentro del ecosistema digital y lo convierte en un destino atractivo para proyectos tecnológicos de gran escala bajo estándares de confianza y sostenibilidad.

No obstante, advirtió que Colombia debe fortalecer la confianza digital mediante reglas claras, infraestructura resiliente y entornos digitales seguros, condiciones fundamentales para atraer inversiones de gran escala y consolidarse como un referente regional. Este es precisamente el valor agregado de la Unión Europea: acompañar a Colombia con cooperación, intercambio de conocimiento y estándares internacionales para una infraestructura digital segura, sostenible y confiable.

Regulación, energía y talento: claves para una infraestructura digital confiable

Aunque el panorama es favorable, los expertos advirtieron que el país aún debe consolidar entornos de confianza para competir con otros mercados. Entre ellos, mencionaron la necesidad de garantizar disponibilidad de energía limpia, ofrecer seguridad jurídica a los inversionistas, actualizar la regulación sobre datos e inteligencia artificial y formar más profesionales especializados.

Carlos Alberto Reyes señaló que uno de los principales desafíos consiste en generar un ambiente estable para quienes buscan invertir.

“Los inversionistas necesitan reglas claras, estabilidad y un ecosistema que facilite el desarrollo de esta infraestructura. Esa será la clave para que Colombia pase del cuarto lugar al siguiente nivel en América Latina”, afirmó.

Finalmente, los participantes concluyeron que el desarrollo de los centros de datos fortalecerá la transformación digital del país e impulsará sectores como las finanzas, la salud, el comercio electrónico, las telecomunicaciones y los servicios públicos, consolidando a Colombia como un actor estratégico en la economía digital regional con el acompañamiento de socios como la Unión Europea.

Aquí puede ver completo el panel “Centro de Datos”: