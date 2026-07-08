Por deudas de $8.500 millones Hospital de Miraflores suspende servicios a afiliados de Coosalud

Miraflores

Desde este mes de julio, el Hospital Regional de Miraflores suspendió temporalmente el agendamiento de varios de sus servicios a los afiliados de Coosalud EPS debido al incumplimiento de giros directos correspondientes a la atención prestada durante el mes de junio. La institución aseguró que la EPS mantiene una deuda superior a los $8.000 millones.

La gerente de la entidad, Clara Rocío Vera lamentó que hayan tenido que recurrir a esta decisión que afectará a los usuarios.

“Es lamentable tener que tomar esta decisión porque nosotros venimos garantizando atenciones durante todo el tiempo de manera ininterrumpida, especializadas de atención primaria y salud en puerta de entrada. Sin embargo, pues esto no ha sido reconocido como la ley ordena por parte de Coosalud y desafortunadamente es esta la entidad que es responsable de la prestación del servicio a sus afiliados. Por esta razón, luego que nosotros agotamos varios escenarios, cruce de cuentas, solicitudes, circularización de cartera, solicitud de espacios de conciliación de glosas, no más devoluciones injustificadas, desafortunadamente el 3 de julio tuvimos una conciliación extrajudicial con la Superintendencia de Nacional de Salud y allí no se logró un acuerdo de pago ni tampoco había ánimo conciliatorio. Este es un hospital que está en una región apartada, que tiene dificultad de acceso geográfico y en esta región no es fácil traer servicios de salud porque cuestan mucho, sin embargo, nosotros hemos logrado traer estos servicios a territorio y desafortunadamente necesitamos ser responsables financieramente con esta prestación para que toda la provincia”.

Dijo la gerente que las deudas no son solo de Coosalud, hay otras EPS con deudas millonarias con el hospital.

“No solamente es con Coosalud, hay otras EPS que de igual manera se ha solicitado esta misma garantía. Es importante que el hospital tenga los recursos financieros necesarios para financiar esta prestación y garantizar que los afiliados tengan los servicios de manera interrumpida. Pero si la EPS no realiza un pago, un reconocimiento a esta prestación, pues es complejo que el hospital pueda ser sostenible financieramente durante la operación corriente”.

Miles de personas se verán afectadas por las deudas de la EPS Coosalud, reconoce la gerente del Hospital Regional de Miraflores.

“El hospital es centro de referencia de la subred 6 de Lengupá, nosotros tenemos una zona de influencia de 7 municipios, incluido Rondón que nos remite pacientes y ese es el ordenamiento que la actividad territorial tiene definida. Entonces son cerca de 25.000 personas que tenemos alrededor de nuestra de nuestra provincia. Para el municipio de Miraflores son cerca de 1.200 personas. Realmente acá lo que nosotros debemos es hacer un llamado de atención a la EPS para que garantice el pago de estas prestaciones que son especializadas y que tienen un importante reconocimiento financiero por parte del hospital es un gasto importante que nosotros hacemos para poder financiar estas atenciones y traerlas a territorio”.

Los servicios que quedan suspendidos son los de consulta externa, radiografías, ecografías, laboratorio clínico, cirugías programadas, terapias físicas y respiratorias, procedimientos diagnósticos especializados, atenciones del programa cuidados de tu piel y algunos servicios especializados prestados mediante convenios con hospitales de la provincia, mientras que continuarán activos los servicios de urgencias, atención integrada, gestantes y maternas, al igual que la atención a menores de 5 años.