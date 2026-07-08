Mundial de fútbol 2026 aumentó hasta en un 41% la oferta de vuelos entre Colombia y México

Vuelos para ver la selección Colombia en Mundial 2026: ciudad con diminución del 7% en precio de tiquetes

TRANSPORTE

La fiesta de la Copa Mundial de Fútbol 2026 generó un importante aumento en la conectividad aérea entre Colombia y México, según las cifras de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Según explicó el gremio, durante los primeros días del torneo la oferta de vuelos alcanzó incrementos de hasta el 41% frente al mismo periodo del año anterior.

Días con más vuelos entre México y Colombia

En la víspera del primer partido de la Selección Colombia en territorio mexicano, se registró el mayor crecimiento de la operación aérea. Ese día se pasó de 17 a 24 vuelos diarios entre ambos países, mientras que la capacidad aumentó de 3.002 a 4.327 sillas disponibles, lo que representó un incremento del 44% respecto a 2025.

La tendencia comenzó desde el inicio del campeonato ya que el 12 de junio las frecuencias crecieron un 24%, al pasar de 17 a 21 vuelos diarios, mientras que la oferta de sillas aumentó un 22%, de 3.056 a 3.726.

Para el 15 de junio, el incremento ya era del 35% en frecuencias y del 34% en capacidad, con 23 vuelos y 4.096 sillas disponibles.

Según IATA, el comportamiento evidencia una escalada progresiva de la conectividad aérea conforme avanzó el torneo, siendo el 16 de junio el día con mayor incremento absoluto, al sumar 1.325 sillas adicionales frente al mismo día de 2025.

El análisis también muestra que el aumento no se limitó a los días de mayor demanda. Durante el periodo comprendido entre junio y julio de 2026, las frecuencias diarias entre Colombia y México crecieron en promedio un 6,2%, mientras que la oferta de sillas aumentó un 4,6% frente al mismo lapso del año anterior.

En ese sentido, Paula Bernal, Country Manager de IATA en Colombia, aseguró que los resultados reflejan la capacidad del sector para responder a eventos de gran magnitud.

“La escalada progresiva en frecuencias y sillas disponibles a lo largo de los primeros días del torneo refleja la madurez operativa de las aerolíneas que sirven la ruta Colombia - México y la solidez de un mercado que sabe adaptarse cuando las circunstancias lo exigen”, afirmó la directiva.