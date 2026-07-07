MinDefensa designado dice que debe haber una fuerza como el antiguo ESMAD ante protestas violentas

El nuevo ministro de Defensa del Gobierno de Abelardo de la Espriella, general (r) Jorge Mora, aseguró en Caracol Radio que “debe existir una acción del Estado” frente a las manifestaciones violentas y defendió que el UNDMO cuente con una fuerza de apoyo cuando se traspase la “delgada línea roja” entre protesta y violencia.

“Hay una delgada línea roja entre lo que es el derecho a la protesta que establece la Constitución de Colombia y otro cuando a partir de allí se convierte en una manifestación violenta en actos de terrorismo”, dijo Mora.

El general en retiro aseguró que el Estado debe proteger “el derecho a la protesta”, pero advirtió que cuando esa línea se traspasa, “ya empieza a afectar otros derechos” como la movilidad y la tranquilidad de los ciudadanos.

“Recordemos que los actos vandálicos y terroristas que hubo vulneraron derechos fundamentales de cientos de colombianos, acabando con sus propiedades, con la infraestructura también pública”, señaló.

Mora afirmó que cuando la manifestación deja de ser protesta social y se convierte en violenta, “evidentemente hay que aplicar la fuerza dentro del marco de los derechos humanos”.

“No puede ser que el UNDMO afronte una protesta violenta y de terrorismo donde incluso hay armas, donde incluso hay acciones que atentan contra la vida de los miembros de la Fuerza Pública y ellos vayan a responder sin tener el uso de la fuerza con armas menos letales”, sostuvo.

El próximo ministro concluyó que debe existir una fuerza como la que había antes para apoyar al UNDMO cuando se supere esa línea entre protesta y violencia.

“Debe haber una fuerza como la que existió, que tuvimos, y el UNDMO tiene que apoyar para que esta delgada línea roja, cuando se transgreda, pues evidentemente se pueda aplicar la fuerza, reitero, dentro del marco de los derechos humanos”, puntualizó.

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