Policía captura a dos hombres armados y frustra un presunto intento de hurto en Mompox

En el marco de la Estrategia Seguridad, la Policía Nacional continúa fortaleciendo las acciones operativas y preventivas para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. Gracias a la oportuna información suministrada por la comunidad y a la rápida reacción de los uniformados de la Zona de Atención de la Estación de Policía Mompox, fueron capturados en flagrancia dos sujetos por el delito de porte ilegal de armas de fuego

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Los hechos se registraron en el barrio Santa Fe, sobre la vía nacional, luego de que la Zona de Atención fuera informada sobre dos sujetos que, presuntamente, pretendían cometer hurtos en el sector. De inmediato, los policías iniciaron la búsqueda, ubicando a dos hombres cuyas características coincidían con las aportadas por la comunidad.

Al notar la presencia policial, los individuos intentaron evadir a las autoridades; sin embargo, fueron interceptados por los uniformados. Durante el procedimiento de registro, les fue hallada un arma de fuego de fabricación artesanal, color negro, que contenía en su interior un cartucho calibre 9 milímetros sin percutir.

La oportuna intervención de la Policía Nacional permitió evitar que, presuntamente, estos sujetos materializaran hechos delictivos que afectaran la seguridad y el patrimonio de los habitantes del municipio.

Durante el procedimiento fueron capturados un hombre natural de Chimichagua (Cesar) y otro oriundo de Mompox (Bolívar). Como elementos materiales probatorios fueron incautados un arma de fuego de fabricación artesanal y un cartucho calibre 9 milímetros sin percutir.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, manifestó que la institución mantiene planes operativos y preventivos enfocados en prevenir y contrarrestar el hurto en todas sus modalidades, logrando una importante reducción de este delito en comparación con el año anterior.

El oficial destacó que, en lo corrido del presente año, la Policía Nacional en el municipio de Mompox ha realizado cuatro capturas por porte ilegal de armas de fuego y ha logrado la incautación de siete armas de fuego, resultados que reflejan el compromiso institucional con la seguridad y la convivencia ciudadana.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En las próximas horas, un juez de la República definirá su situación judicial.

La Policía Nacional invita a la ciudadanía a continuar denunciando oportunamente cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia, reiterando que el trabajo articulado con la comunidad es fundamental para prevenir el delito y proteger la vida de todos los bolivarenses.