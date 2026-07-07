Operadores y gremios cuestionan cambios del MinTIC a los topes de espectro

NACIÓN

En los últimos días, el proyecto con el que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) busca modificar el mecanismo para definir los topes de acumulación de espectro radioeléctrico recibió una ola de observaciones por parte de operadores, gremios y entidades del sector.

A groso modo, la iniciativa del gobierno plantea que los topes de espectro dejen de fijarse mediante decreto presidencial y pasen a definirse por resolución del Ministerio TIC.

Además, propone elevar los límites a 65 MHz para bandas bajas (menores a 1 GHz), 140 MHz para bandas medias (entre 1 y 3 GHz) y 100 MHz para bandas medias-altas (entre 3 y 6 GHz).

Vale la pena resaltar que los topes de espectro son uno de los temas más importantes de la regulación de las telecomunicaciones porque determinan cuánto espectro radioeléctrico puede acumular cada operador móvil. En otras palabras, fijan el límite de un recurso público y escaso que utilizan empresas como Claro, Tigo o WOM para prestar servicios de telefonía e internet móvil.

Comentarios al proyecto del Gobierno

Gran parte de los comentarios coinciden en que el Gobierno no debería avanzar con estos cambios sin estudios adicionales sobre competencia y sin una mayor justificación técnica.

Por ejemplo, la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia) advirtió que trasladar la definición de los topes de un decreto a una resolución ministerial genera incertidumbre regulatoria.

“Trasladar la definición de los topes IMT desde un Decreto hacia una Resolución ministerial de menor rango, no solo reduce la estabilidad y previsibilidad del régimen aplicable, sino que tensiona principios fundamentales como la jerarquía normativa (...) y los principios de seguridad jurídica y confianza legítima”, se lee en las observaciones al proyecto.

El gremio también cuestionó que se impulsen cambios de fondo en medio del actual contexto político en el que en menos de un mes llegaría el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella.

“La adopción de cambios de fondo en la política de espectro en un escenario preelectoral incrementa la incertidumbre regulatoria y afecta la confianza del mercado”, aseguraron.

Por su parte, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) respaldó la intención del Ministerio de hacer más flexible el mecanismo para actualizar los topes, al considerar que permitirá responder con mayor rapidez a la evolución tecnológica.

“Contar con un mecanismo más ágil para revisar y ajustar los topes permitiría fortalecer la administración eficiente de este recurso escaso (...) y asegurar que las decisiones sobre espectro contribuyan efectivamente a la inversión, la innovación, la expansión de cobertura y la maximización del bienestar social”.

No obstante, la Comisión recomendó no aumentar los límites por ahora.

“Esta Comisión sugiere que se mantengan los límites actualmente vigentes, en la medida en que, a la fecha, no se tiene prevista la realización de procesos de selección objetiva para la asignación de espectro en el corto plazo”, indican los comentarios.

Entre tanto, el gigante de las telecomunicaciones Claro defendió la necesidad de ampliar la disponibilidad de espectro pensando en la evolución de las redes móviles.

“Las arquitecturas 5G actuales y su evolución hacia 5G avanzado y futuras generaciones móviles demandan mayores disponibilidades espectrales, bloques de mayor ancho de banda y configuraciones continuas”, aseguró la compañía en defensa de las modificaciones que busca hacer el gobierno.

La compañía también pidió revisar la destinación de la banda de 6 GHz para permitir su uso en servicios móviles licenciados.

¿Concentración de un duopolio?

Desde otra perspectiva, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) advirtió que incrementar los topes en las condiciones actuales del mercado podría fortalecer aún más la concentración del sector.

“Permitir una mayor acumulación general de espectro, sin medidas correctivas o condicionamientos procompetitivos, puede terminar fortaleciendo a los operadores que ya cuentan con mayor escala y consolidando una estructura de mercado cada vez más cercana a un duopolio”.

Por ello, ETB solicitó abstenerse de aumentar los topes hasta contar con una evaluación integral sobre los efectos en la competencia y pidió remitir el proyecto a la Superintendencia de Industria y Comercio para el análisis de abogacía de la competencia.

Las observaciones de Partners Telecom Colombia (PTC) fueron en la misma línea pues la empresa afirmó que la propuesta se concentra únicamente en criterios técnicos y deja de lado el análisis competitivo.

“El análisis del MinTIC se concentra exclusivamente en consideraciones técnicas (...) sin considerar los efectos sobre la competencia en el mercado, ni los cambios estructurales recientes”, indicaron en los comentarios al proyecto de decreto.

Además, insistió en que antes de modificar los topes debe realizarse un análisis coordinado entre las autoridades sectoriales y de competencia.

La compañía Tigo, recientemente fusionada con Movistar, aseguró que el Gobierno no ha demostrado la necesidad técnica de aumentar los límites de acumulación.

“Resulta necesario diferenciar tres conceptos que no son equivalentes: disponibilidad de espectro, demanda efectiva por espectro y necesidad técnica de espectro adicional”.

La empresa propuso que cualquier incremento se limite inicialmente a las bandas medias y se implemente de forma gradual entre 2027 y 2029, una vez existan estudios sobre congestión, tráfico y uso efectivo del recurso.

En ese sentido, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones pidió que el Ministerio avance en mecanismos que permitan al sector eléctrico acceder al espectro IMT para proyectos de infraestructura crítica y servicios públicos.