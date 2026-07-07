En el MUHCA se inaugura, este 9 de julio, “Cantando al Sol”

El próximo jueves 9 de julio, a las 6:00 p.m., el Museo Histórico de Cartagena (MUHCA) abrirá sus puertas a la exposición Cantando al Sol, una propuesta curatorial de Lisette Urquijo Burgos que invita a recorrer la historia de Cartagena desde una mirada crítica, sensible y profundamente humana.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La exposición, que se muestra por segunda vez en la ciudad, reúne obras de artistas locales como Alexa Cuesta, Dina Villarraga, Elsy Arango, Elena Martín-Franco, Luz Dary Martínez, Maira Bertel, María Eugenia Trujillo, Marta Amorocho, Muriel Angulo y Sandra Simanca; así como también rinde homenaje a Dorothy Johnson, mujer visionaria que en los años ochenta creó la Fototeca Histórica de Cartagena de Indias. Asimismo, visibiliza el trabajo del fotógrafo cartagenero Víctor Campo, quien en la década de 1920 asumió la valiosa tarea de retratar a mujeres populares en la intimidad de sus casas y en la vitalidad de sus barrios.

La muestra surge como resultado de la creación del Fondo Mujeres de la Fototeca Histórica de Cartagena de Indias, un proyecto que nace para responder a una ausencia histórica en los archivos visuales de la ciudad: la invisibilidad de las mujeres en los relatos oficiales. Aunque durante más de un siglo sus rostros estuvieron presentes en cientos de fotografías, en muchos casos sus nombres, historias y aportes nunca fueron registrados.

Más que una exposición fotográfica, Cantando al Sol propone una reflexión sobre el archivo como un territorio vivo, abierto a nuevas interpretaciones y capaz de reparar silencios históricos. A través de una selección de imágenes, el público podrá descubrir escenas cotidianas, familiares, educativas, laborales y comunitarias que revelan el papel fundamental de las mujeres en la construcción de ciudad.

La curaduría plantea una lectura contemporánea de estos archivos desde una perspectiva de género, invitando a reconocer a las mujeres no como figuras secundarias de la historia, sino como protagonistas de la memoria colectiva. La muestra también incorpora una mirada artística y decolonial que busca activar conversaciones sobre identidad, patrimonio y representación.

Para el Museo Histórico de Cartagena, esta exposición reafirma su compromiso de ser un espacio donde el patrimonio dialoga con las preguntas del presente y donde las memorias diversas encuentran un lugar para ser reconocidas y compartidas.

"Cantando al Sol nos recuerda que los archivos también guardan ausencias, silencios y preguntas. Esta exposición es una invitación a mirar nuevamente nuestra historia y reconocer a las mujeres que, desde distintos escenarios, contribuyeron a construir la ciudad que hoy habitamos", destacó la curadora.

El proyecto fue posible gracias al apoyo de la Beca para el desarrollo de proyectos sobre memorias y patrimonio bibliográfico y documental, otorgada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, a través de la Biblioteca Nacional de Colombia. Como resultado, se consolidó un fondo especializado que permitirá fortalecer la investigación, la conservación y la divulgación del patrimonio fotográfico de Cartagena desde una perspectiva más incluyente.

Con esta inauguración, el MUHCA invita a investigadores, artistas, estudiantes y ciudadanía en general a volver a pasar la mirada por una exposición que trasciende la contemplación estética para convertirse en un ejercicio de memoria, reconocimiento y justicia simbólica.

Inauguración

Museo Histórico de Cartagena – MUHCA Jueves, 9 de julio de 2026 6:00 p.m.

Entrada libre.