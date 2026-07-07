Durante el primer semestre del año, disminución en homicidios y otros delitos en Bolívar

En el marco de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, la Policía Nacional en el departamento de Bolívar presenta un balance altamente positivo en materia de seguridad durante los primeros 180 días del año 2026, destacándose la contundente reducción de los delitos de hurto en todas sus modalidades, resultado del fortalecimiento de las acciones preventivas, investigativas y operativas desplegadas en el territorio.

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La protección del patrimonio de los ciudadanos ha sido una prioridad institucional, permitiendo que el hurto a personas disminuyera un 23 %, reflejando una mayor presencia policial y una respuesta más oportuna frente a este delito.

Asimismo, el hurto a residencias registró una reducción del 38 %, gracias al fortalecimiento de las estrategias de prevención y acompañamiento comunitario para proteger los hogares bolivarenses.

En cuanto al hurto a comercio, este delito disminuyó un 35 %, como resultado de los planes de control, vigilancia y trabajo conjunto con el sector de este gremio.

De igual manera, el hurto a motocicletas presentó una reducción del 40 %, consolidando las acciones de registro, control e identificación de automotores en todo el departamento.

Salvar vidas sigue siendo nuestro principal propósito. Gracias al fortalecimiento de las capacidades institucionales y al trabajo articulado con las autoridades, el homicidio presentó una reducción del 2 %, reafirmando el compromiso de la Policía Nacional con la protección de la vida y la convivencia ciudadana.

En la lucha contra los delitos que afectan la tranquilidad de los ciudadanos, la extorsión disminuyó un 22 %, resultado de las acciones investigativas, operativas y del fortalecimiento de la cultura de la denuncia.

Por su parte, la violencia intrafamiliar registró una reducción del 33 %, reflejando el trabajo preventivo y de acompañamiento desarrollado junto a las instituciones y las comunidades para fortalecer la convivencia.

También, los delitos sexuales presentaron una disminución del 13 %, evidenciando el fortalecimiento de las acciones de prevención, protección y atención articuladas con las autoridades y la comunidad.

Estos resultados son producto del trabajo articulado entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la comunidad.

Durante el primer semestre del año se lograron 1.365 capturas por diferentes delitos de las cuales 1.256 fueron en flagrancia y 109 mediante orden judicial.

En desarrolló de las acciones investigativas se ejecutaron 16 operaciones contra grupos armados organizados y grupos de delincuencia común organizada, que permitieron la captura de 29 integrantes.

Además, se incautaron 150 armas de fuego, evitando que fueran utilizadas para atentar contra la vida e integridad de los ciudadanos.

De igual forma, se sacaron de circulación 105.051 kilos de estupefacientes, discriminados en marihuana, cocaína, base de coca y bazuco, afectando de manera contundente las estructuras dedicadas al tráfico de drogas.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó que estos resultados son el reflejo del compromiso permanente de los hombres y mujeres policías, así como del trabajo conjunto con las autoridades y la ciudadanía.

“Estos resultados nos motivan a seguir trabajando con mayor compromiso por la seguridad de los bolivarenses”.

La Policía Nacional continuará desarrollando acciones preventivas y operativas con cercanía, compromiso y contundencia, por un Bolívar más seguro.