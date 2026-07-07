145 botellas de licor y 1.050 cajetillas de cigarrillos fueron aprehendidas en Turbaco

El Grupo Operativo Anticontrabando de la Dirección de Ingresos de la Gobernación de Bolívar, en articulación con la Policía Nacional, logró un golpe contra el contrabando en el municipio de Turbaco.

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Durante las acciones de inspección, control y vigilancia realizadas en 20 establecimientos comerciales, fueron aprehendidas 1.050 cajetillas de cigarrillos de contrabando y 145 botellas de licor sin estampillas, productos que no cumplían con los requisitos legales para su distribución y comercialización en el territorio departamental.

Como resultado de estos operativos, también se efectuó el cierre de 4 establecimientos comerciales, en cumplimiento de los procedimientos establecidos para combatir la evasión fiscal, proteger la salud de los consumidores y garantizar una competencia justa para los comerciantes que operan dentro de la legalidad.

El Director de Ingresos de la Gobernación de Bolívar, Gerardo Rodríguez, hizo un llamado a los comerciantes y consumidores del departamento a vivir la fiesta del Mundial desde la legalidad.

“Queremos invitar a todos los bolivarenses a vender y consumir productos legales. El Mundial es una fiesta que debemos vivir con alegría, pero también con responsabilidad. Comprar licor y cigarrillos con estampilla y documentación en regla protege la salud de los ciudadanos, fortalece las rentas del departamento y apoya a los comerciantes que sí cumplen la ley”, señaló Rodríguez.

Con estas acciones, la Gobernación de Bolívar reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la lucha contra el contrabando, protegiendo las rentas del departamento y defendiendo el comercio legal.