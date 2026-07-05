Si su gato maúlla por la noche podría estarle diciendo algo: “Mucha energía acumulada”

Gato en un conjunto residencial. Foto: Instituto de Protección y Bienestar Animal

Todo ser vivo en el planeta Tierra cuenta con determinados comportamientos que definen sus accionar en el día a día.

Sin distinguir entre humanos y animales, el comportamiento determina el papel de cada uno dentro de su población y la forma de comunicarse con los demás de su especie.

Es el caso de los perros, con el ladrido, los humanos con el habla y los gatos con el maullido.

Ahora, lo que diferencia es que hay formas de comunicación que permiten más facilidad de entendimiento, como la de mas personas. Cuando hay comunicación interespecies es más complejo, pues no es el mismo lenguaje.

Por ejemplo las mascotas y las personas. Hay gatos que maúllan mucho, especialmente, en las noches.

Por eso, en Caracol Radio le contamos algunas razones por las que los gatos maúllan insistentemente en las noches.

¿Por qué los gatos maúllan insistentemente en las noches?

Pues bien, la empresa Purina, especializada en productos para mascotas, explicó 6 razones por las que los gatos maullarían insistentemente en las noches:

Estos animales son mas activos durante la noche

Por naturaleza, los gatos son más activos de noche y en la madrugada, por lo que estos maullidos podrían estar relacionados con esa actividad.

Puede que tu gato esté aburrido o le falten estímulos

Otra razón puede ser que no se agotó lo suficiente durante el día y esté buscando desaburrirse o un estímulo que le cause agotamiento para dormir.

Tiroides hiperactiva o enfermedad renal

Purina menciona que si su “gato maúlla mucho por la noche con frecuencia, no está de más llevarlo al veterinario para que compruebe su estado de salud. Esto se debe a que la vocalización excesiva, incluso de noche, puede ser un síntoma de tiroides hiperactiva o de enfermedad renal en los gatos”.

Síntoma de envejecimiento si tu gato es mayor

Esto también se puede deber al envejecimiento del animal y unas falencias en su cerebro debido al Síndrome de Disfunción Cognitiva.

Los gatos de exterior pueden sentirse atrapados

El maullido podría ser un llamado a salir. Una puerta, una ventana o algo que les permita ir am exterior.

Los maullidos nocturnos pueden ser el sonido del apareamiento