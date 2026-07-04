Cuáles son los requisitos para solicitar la Ley de Nietos en España: Ministerio español explica

Muchos países alrededor del mundo tienen diferentes normas y trámites que un ciudadano extranjero o nacido fuera de su tierra debe cumplir y seguir para convertirse en nacional de ese territorio.

Es el caso de España, que dentro de esa normativa maneja la llamada Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, o coloquialmente conocida como ley de nietos.

Por eso, en Caracol Radio le contamos todo lo que debe saber sobre el tema, como los requisitos para pedirla y quiénes pueden aplicar.

¿Quiénes pueden aplicar a la ley de nietos en España para obtener la nacionalidad? Requisitos

Pues bien, según explica el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, según esta ley estas son las personas que pueden aplicar a solicitar la nacionalidad española.

Los n acidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela , que originariamente hubieran sido españoles y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española.

, que originariamente hubieran sido españoles y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española. Los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

Los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en Ley de Memoria Democrática (Ley 20/2022) o en la llamada Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007

¿Cómo se presenta la solicitud?

Para presentar la solicitud de la nacionalidad española amparado por la ley de nietos, usted puede hacerlo por medio de los siguientes medios:

Personalmente en el Registro Civil del domicilio del interesado, junto con una fotocopia de dicha solicitud, que será sellada y devuelta al interesado para que le sirva de justificación de haber presentado en plazo la solicitud. Los interesados que se encuentren domiciliados en España deberán realizar el trámite en su Registro Civil correspondiente.

También se puede hacer mediante oficinas consulares únicamente de forma presencial.

¿Y la documentación?

Usted puede consultar toda la documentación en la página web de la Cancillería de España.

Finalmente, recuerde que para que la adquisición de la nacionalidad española por opción sea válida será necesario:

Que el optante jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes.

Que la adquisición se inscriba en el Registro Civil consular

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