Magistrada Lombana pidió no imponer medida de aseguramiento a Martha Peralta por caso UNGRD

La magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, presentó una ponencia en la que propone no imponer una medida de aseguramiento contra la senadora Martha Peralta, investigada por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La decisión aún no es definitiva. El documento deberá ser discutido y votado por los demás integrantes de la Sala de Instrucción durante la próxima semana, cuando se definirá la situación jurídica de la congresista.

Peralta rindió indagatoria ante la Corte y, en esa diligencia, suscribió un acta de compromiso en la que se comprometió a informar cualquier cambio de residencia y a solicitar autorización al alto tribunal en caso de requerir salir del país, medidas que fueron valoradas dentro del análisis de la magistrada.

La investigación contra la senadora se adelanta en el marco del escándalo de corrupción en la UNGRD, proceso en el que la Corte busca establecer si existieron irregularidades en la presunta entrega de contratos y beneficios burocráticos a cambio de apoyos políticos.

La discusión de la ponencia será uno de los asuntos que abordará la Sala de Instrucción en los próximos días. La decisión que adopte el alto tribunal definirá si la congresista continúa vinculada al proceso sin restricciones o si, por el contrario, alguno de los magistrados plantea una medida diferente durante el debate.