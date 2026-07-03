ICBF defiende proceso para elegir directores regionales pese a suspensión de juzgado

NIÑEZ

En las últimas horas el proceso de elección de los directores regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) quedó suspendido de manera provisional, luego de que el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta ordenara frenar la etapa de entrevistas mientras resuelve una acción de tutela presentada por varios aspirantes.

La decisión responde a cuestionamientos sobre la presunta falta de conocimiento de una matriz o rúbrica objetiva para calificar algunos componentes de las entrevistas.

Tras conocerse la medida, el ICBF defendió legalidad y transparencia del proceso y aclaró que la suspensión tiene un carácter preventivo, por lo que no representa un pronunciamiento de fondo sobre la validez del concurso ni implica la nulidad de las actuaciones adelantadas.

La entidad recordó que la convocatoria pública para conformar las ternas de las 33 direcciones regionales fue abierta en diciembre de 2023 y que desde entonces se han cumplido las diferentes etapas previstas en el cronograma, entre ellas la inscripción de aspirantes, la verificación de requisitos, la prueba escrita de conocimientos y competencias, la valoración de antecedentes y la resolución de reclamaciones.

Según el Instituto, el proceso registra un avance del 85 % y las pruebas escritas y la valoración de antecedentes fueron desarrolladas con el acompañamiento técnico de la Universidad Nacional de Colombia.

El ICBF también señaló que el concurso fue reanudado por orden del Consejo de Estado, mediante una sentencia ejecutoriada en febrero de 2026, que dispuso continuar el proceso meritocrático hasta su culminación.

En su pronunciamiento, la entidad insistió en que la etapa de entrevistas hace parte del cronograma original de la convocatoria y no corresponde a un nuevo proceso de selección.