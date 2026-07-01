JetSMART implementa compra de la Tarjeta de Turismo en su página web para ingresar a San Andrés
La aerolínea de bajo costo opera actualmente 35 vuelos semanales hacia el archipiélago.
TRANSPORTE
La aerolínea JetSMART anunció que desde ahora sus pasajeros tendrán la posibilidad de adquirir de manera anticipada y digital la Tarjeta de Turismo requerida para ingresar al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
La nueva opción estará disponible directamente a través de la página web de la compañía y busca agilizar los trámites de ingreso a la isla, reduciendo tiempos de espera y evitando filas en los aeropuertos.
Según explicó Mario García, la iniciativa hace parte de la estrategia de modernización de los procesos de viaje y del fortalecimiento de la conectividad hacia el archipiélago.
“San Andrés es un tesoro de Colombia y nuestro compromiso es acercarlo a todos. Al disponer la tarjeta de turismo digital, no solo agilizamos el ingreso a la isla, sino que damos un paso firme hacia la modernización y competitividad del turismo en la región”, afirmó.
Actualmente, JetSMART opera 35 vuelos semanales hacia San Andrés: 17 desde Medellín y 9 frecuencias semanales tanto desde Bogotá como desde Cali. Esta operación representa cerca de 55.000 sillas mensuales disponibles para los viajeros.
Claudia Camila Vargas
Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...