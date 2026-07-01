JetSMART implementa compra de la Tarjeta de Turismo en su página web para ingresar a San Andrés

TRANSPORTE

La aerolínea JetSMART anunció que desde ahora sus pasajeros tendrán la posibilidad de adquirir de manera anticipada y digital la Tarjeta de Turismo requerida para ingresar al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La nueva opción estará disponible directamente a través de la página web de la compañía y busca agilizar los trámites de ingreso a la isla, reduciendo tiempos de espera y evitando filas en los aeropuertos.

Según explicó Mario García, la iniciativa hace parte de la estrategia de modernización de los procesos de viaje y del fortalecimiento de la conectividad hacia el archipiélago.

“San Andrés es un tesoro de Colombia y nuestro compromiso es acercarlo a todos. Al disponer la tarjeta de turismo digital, no solo agilizamos el ingreso a la isla, sino que damos un paso firme hacia la modernización y competitividad del turismo en la región”, afirmó.

Actualmente, JetSMART opera 35 vuelos semanales hacia San Andrés: 17 desde Medellín y 9 frecuencias semanales tanto desde Bogotá como desde Cali. Esta operación representa cerca de 55.000 sillas mensuales disponibles para los viajeros.