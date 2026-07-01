Gobierno firma resolución con lineamientos para proyectos eólicos costa afuera

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El Ministerio de Ambiente expidió la Resolución 0808 del 30 de junio de 2026, mediante la cual adopta los términos de referencia para la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) requeridos en el trámite de licenciamiento de proyectos de generación de energía eólica costa afuera en Colombia.

La medida establece los lineamientos técnicos, ambientales y sociales que deberán seguir las empresas interesadas en desarrollar parques eólicos marinos, con el objetivo de garantizar una evaluación integral de los posibles impactos sobre los ecosistemas, las comunidades y las actividades económicas que se desarrollan en las zonas costeras y marinas.

Según el Ministerio, los nuevos términos de referencia buscan brindar mayor seguridad jurídica y claridad a los inversionistas, al tiempo que fortalecen los mecanismos de protección ambiental para este tipo de proyectos estratégicos dentro de la transición energética del país.

La resolución establece que los Estudios de Impacto Ambiental deberán elaborarse con base en los parámetros definidos por la autoridad ambiental, aunque esta podrá solicitar información adicional cuando lo considere necesario durante el proceso de evaluación.

Asimismo, se precisa que el cumplimiento de estos requisitos no implica automáticamente la obtención de una licencia ambiental.

La adopción de estos lineamientos se da en un momento en el que Colombia avanza en la estructuración de proyectos de energía eólica marina, una tecnología que el Gobierno considera clave para diversificar la matriz energética, fortalecer la seguridad energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.