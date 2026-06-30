Nueva EPS presentó propuesta para asumir la atención en salud de personas privadas de la libertad

SALUD

El gerente interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, confirmó que la entidad fue convocada por los ministerios de Salud y Justicia para diseñar una propuesta de atención en salud para las personas privadas de la libertad en Colombia.

En diálogo con Caracol Radio, Ospina explicó que la iniciativa busca construir un nuevo modelo de atención para la población carcelaria, aprovechando los recursos que actualmente destina el Estado a este servicio y fortaleciendo el acceso a medicamentos, ayudas diagnósticas, terapias, procedimientos quirúrgicos y hospitalizaciones.

“Nosotros hemos sido convocados por el Ministerio de Salud y por el Ministerio de Justicia en que preparemos una propuesta como Nueva EPS para la USPEC, para el INPEC y para el Ministerio de Justicia”, señaló en diálogo con este medio de comunicación.

Según explicó, el modelo contempla una especie de aseguramiento especial para las personas privadas de la libertad y requeriría alianzas estratégicas para garantizar la atención intramural y los servicios de atención primaria dentro de los establecimientos penitenciarios.

Más de 114.000 personas serían beneficiadas

Aunque aclaró que el proyecto aún se encuentra en etapa de diseño y evaluación, Ospina indicó que la población potencialmente beneficiaria sería de aproximadamente 114.000 personas privadas de la libertad en todo el país.

“La mayor proporción de ellas es responsabilidad de la USPEC, del INPEC y del Estado colombiano, que debe garantizar su derecho a la salud, que es el derecho a la vida”, afirmó.

La propuesta será evaluada por el consejo directivo correspondiente, que tendrá la responsabilidad de decidir si la Nueva EPS asumirá o no este modelo de atención.

Responde a críticas sobre la capacidad operativa

Frente a los cuestionamientos sobre la capacidad de la Nueva EPS para asumir una nueva población, en medio de las dificultades que enfrenta actualmente la entidad, Ospina defendió la propuesta y aseguró que la experiencia de la EPS permitiría generar eficiencias operativas y financieras.

“Cuando compramos medicamentos para 11,4 millones de usuarios, la economía a escala nos permite comprarlos más baratos y ser más eficientes en la provisión de los mismos”, explicó.

También destacó que la entidad cuenta con una red de cerca de 3.800 prestadores de servicios de salud en todo el territorio nacional, lo que, según dijo, facilitaría garantizar la atención requerida por esta población.

Un modelo con enfoque diferencial

El gerente interventor sostuvo que existen condiciones favorables para mejorar la atención en salud de las personas privadas de la libertad, debido a que se trata mayoritariamente de una población joven y concentrada en centros penitenciarios, lo que permitiría fortalecer estrategias de prevención y atención primaria.

Asimismo, advirtió que el modelo debe contemplar desafíos específicos como la salud mental, las adicciones y las enfermedades infectocontagiosas, que suelen tener una mayor incidencia en los entornos carcelarios.

“Si cada uno de los privados de libertad es debidamente caracterizado desde que ingresa y es acompañado durante el proceso sancionatorio, seguramente es posible adelantar un modelo de salud que alargue su paso por la vida”, concluyó.