Judicializan a hombre en Pamplona, señalado de abusar sexualmente de su vecina. / Foto: Fiscalía.

Norte de Santander

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de un hombre señalado de abusar sexualmente de una mujer en Pamplona, Norte de Santander.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, el agresor de 44 años le pidió a la víctima que lo acompañara a su casa para hacerle un favor.

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Sin embargo, una vez la mujer de 23 años ingresó al inmueble, el hombre cerró la puerta principal, la condujo hacía una habitación donde la violentó sexualmente.

De acuerdo con las autoridades, este hecho se presentó en el barrio San Pedro de Pamplona, el 11 de diciembre del 2023.

Luego de las investigaciones correspondientes, el presunto agresor fue capturado el pasado 16 de junio en la ciudad de Bogotá.

Ahora deberá responder por el delito de acceso carnal violento agravado, cargo que no aceptó.