Colombia

Este domingo, 21 de junio, se llevaron a cabo las elecciones de la segunda vuelta presidencial 2026 en donde Abelardo de la Espriella fue electo como nuevo presidente de Colombia para el periodo del 2026 al 2030.

En esa línea, el procurador Gregorio Eljach hizo la invitación a todos los colombianos para que, entre otras cosas, se vuelvan garantes del proceso electoral que tuvo cita este domingo.

Procurador invitó a colombianos a “apagar cualquier intento de incendiar el resultado electoral” Ampliar Procurador invitó a colombianos a “apagar cualquier intento de incendiar el resultado electoral” Cerrar

El llamado del procurador Eljach

El jefe del ente de control invitó, además, a cada ciudadano a convertirse en “los apagadores de cualquier intento de incendiar el resultado electoral, porque nadie puede arrebatarles a los colombianos su derecho sagrado a constituir sus instituciones, sin importar el resultado que entreguen las urnas”.

Todo lo anterior se dio en el marco de un encuentro con directores de medios regionales, al que también asistieron el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, y el contralor general de la República, Carlos Rodríguez.

Allí, el procurador Eljach enfatizó en la relevancia que tiene el Consejo Nacional Electoral (CNE) en los resultados de los comicios.

“La “única autoridad con efectos jurídicos determinantes para definir si una elección fue o no válida es el Consejo Nacional Electoral, con base en el escrutinio que hacen los jueces a partir de la organización que elabora la Registraduría. Nadie más tiene la competencia para decidir si acepta o no los resultados”, aseveró.

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“El resultado final se respetará”

Adicionalmente, Gregorio Eljach también fue enfático en señalar que “el resultado final se va a respetar, de eso depende la legitimidad y estabilidad de la sociedad (...) ninguna minoría, ningún desadaptado o energúmeno tiene derecho a quitarle la esperanza a los colombianos (...) No se debe socavar la legitimidad de las urnas”.

¿Y las demás entidades?

Registrador y contralor también se pronunciaron al respecto. El primero, Hernán Penagos, apuntó que estas elecciones son un momento importante para enviarle mensajes a la sociedad e informar que todas las instituciones están haciendo su tarea.

El segundo, por su parte, resaltó que “la institucionalidad ha tenido un reto importantísimo, pero se ha mostrado que la que hay es fuerte y sólida (...)”.

Y es que todo lo anterior valió para que, incluso, observadores internacionales que acompañaron las elecciones en Colombia, como el Centro Carter, resaltaran el sistema electoral de la Nación como un sistema ejemplar para toda la región.