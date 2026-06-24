Ronaldinho vuelve a las canchas con 46 años: Este es el equipo italiano con el que acaba de firmar. Instagram: @ronaldinho

El histórico jugador de la selección brasileña, Ronaldo de Asis Moreira, Ronaldinho, anunció oficialmente su regreso a las canchas en 2026, como parte de un ambicioso proyecto de marketing deportivo en el fútbol italiano.

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Pocos jugadores han logrado cautivar a una generación futbolera tanto como Ronaldinho. Ganador del Balón de Oro, campeón del Mundial, de la Champions League y la Copa Libertadores, ‘Dinho’ es uno de los astros innegables del fútbol moderno.

Ahora, con 46 años y más de 10 en el retiro, Ronaldinho tendrá la oportunidad de marcar su último gol oficial jugando en la Serie C italiana, como parte del Ravenna FC, club que anunció este 23 de junio de 2026 la flamante contratación en Miami, Estados Unidos.

¿En qué equipo jugará Ronaldinho?

Ronaldinho firmó con el equipo italiano Ravenna FC, que en estos momentos es liderado por Ignazio Cipriani, un destacado empresario italoestadounidense que se ha comprometido a posicionar al equipo como una marca interseccional entre el deporte y los más altos estándares de la moda y el estilo.

“Estoy deseando conocerlos, estar allí. Estamos muy contentos y tengo muchas ganas de ayudar y, quién sabe, marcar mi último gol”, declaró el brasileño en la presentación con el equipo.

Se trata de una contratación especial, en la que Ronaldinho no se unirá propiamente a la nómina ni a los entrenamientos del club de forma directa; tendrá un rol fundamental como embajador de marca y, además, se ha dejado la puerta abierta para que en algún momento pueda realmente jugar con el equipo.

“Participará en la presentación del equipo el 21 de agosto; no se unirá a la pretemporada, pero sin duda jugará al menos un partido de liga, tal vez incluso más, ya veremos”, declaró Cipriani a La Gazzetta dello Sport.

“Aún no sabemos cuándo jugará en la liga; dependerá de varios factores, pero sin duda será en un partido en casa”, señaló el empresario. Así las cosas, Ronaldinho podría en 2026 tener la oportunidad de inflar de nuevo las redes y marcar el último gol de su carrera.

Aunque se encuentra en la tercera división italiana, el Ravenna es un club tradicional, fundado en 1913 en la región Emilia-Romaña. El ‘Giallorossi’ (conocido así por sus colores amarillo y rojo) juega de local en el Stadio Bruno Benelli con capacidad para 12.000 espectadores.

¿Cuál fue el último equipo de Ronaldinho?

Ronaldinho debutó en el Gremio de su país natal y, al salir del club, dio un inigualable salto a Europa que comenzó en el PSG francés, luego con una exitosa etapa en el Barcelona y en el AC Milan.

Ronaldinho regresó a Brasil para jugar en el Flamengo y luego en el Atlético Mineiro; finalmente, jugó en el Querétaro mexicano y se retiró en el Fluminense en 2015, tras rescindir su contrato con solo dos meses y 9 partidos.

Su último gol como profesional lo marcó el 17 de mayo de 2015 estando en el Querétaro, frente al Veracruz, hace aproximadamente 11 años.