Fiestas del Pescador 2026 en La Boquilla, con fuerte dispositivo policial

En el marco de las tradicionales Fiestas Patronales de San Juan Bautista y del Pescador 2026, que se celebrarán en el corregimiento de La Boquilla, la Policía Nacional ha desplegado más de 100 uniformados y un amplio dispositivo de seguridad con el propósito de garantizar la tranquilidad, la convivencia ciudadana y el normal desarrollo de todas las actividades programadas.

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En un trabajo interinstitucional con la Alcaldía Mayor de Cartagena, organismos de socorro, autoridades administrativas y líderes comunitarios, se acompañarán las celebraciones religiosas, culturales, deportivas, recreativas y musicales que congregarán a residentes y visitantes durante una de las festividades más representativas de la identidad afrocaribeña de la ciudad.

Para este importante evento se contará con uniformados de diferentes especialidades y con un servicio de policía orientado a las personas y los territorios. Entre las capacidades desplegadas estarán la Policía Comunitaria, el Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia, Carabineros y Protección Ambiental, y Policía de Turismo, quienes desarrollarán acciones de acompañamiento, prevención, control y pedagogía orientadas a fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana.

“La Policía Nacional invita a residentes y visitantes a disfrutar de las tradicionales Fiestas del Pescador 2026 en un ambiente de respeto, tolerancia y sana convivencia. Estas celebraciones representan una valiosa oportunidad para exaltar las costumbres, la cultura y la identidad de La Boquilla, fortaleciendo al mismo tiempo los lazos de unión entre familias, amigos y comunidades.”, afirmó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Y añadió, “Con el compromiso de todos, podremos vivir cada actividad de manera segura y responsable, promoviendo el diálogo, el respeto por las diferencias y el cuidado mutuo, para que esta importante tradición continúe siendo motivo de orgullo y encuentro para los cartageneros”.

Con estas acciones, la Policía Nacional reafirma su compromiso con la protección de la vida, la preservación del orden público y el acompañamiento a las expresiones culturales y tradicionales que fortalecen la identidad, la convivencia y el tejido social de las comunidades cartageneras.