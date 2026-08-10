Caen ocho personas con armas de fuego en operativos de la Policía Nacional

En desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas de fuego, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron capturar, en las últimas horas, a ocho sujetos en los barrios Boston, Bruselas, San Francisco, La María y los corregimientos de Arroyo Grande y La Boquilla.

El primer operativo se llevó a cabo en el barrio San Francisco, donde fueron capturados dos sujetos conocidos como ‘Jader’ y ‘Yoneider’, de 22 y 19 años, respectivamente, quienes tenían ocultas en la pretina del pantalón dos armas de fuego.

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En el procedimiento fueron incautadas dos armas de fuego de fabricación artesanal, con dos cartuchos calibre 9 milímetros, sin percutir.

De igual forma, en el barrio La María, fue capturado ‘Keiner’, de 33 años, y aprehendido un adolescente de 17 años, quienes portaban armas de fuego de fabricación artesanal, con dos cartuchos. Estos elementos serían utilizados, presuntamente, para la comisión de hechos delictivos que afectan la seguridad ciudadana.

Asimismo, en los barrios Boston y Bruselas fueron capturados ‘John’ y ‘Alex’, de 24 y 31 años, respectivamente, quienes portaban un arma de fuego de fabricación artesanal y varios cartuchos de diferentes calibres, sin percutir.

Finalmente, durante operativos de registro y control realizados en los corregimientos de Arroyo Grande y La Boquilla, fueron capturados ‘Marquito’ y ‘Brayan’, de 32 y 33 años, respectivamente, a quienes les fueron incautadas armas de fuego de fabricación artesanal con munición calibre 9 milímetros.

Los elementos incautados y las personas capturadas fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, a la espera de las audiencias preliminares en las que se definirá su situación jurídica.

El comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Carlos Esteban Blanco, destacó que, en el marco de esta ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego, han sido capturadas 510 personas y se han incautado 432 armas de fuego.

“Seguimos mostrando resultados contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró.