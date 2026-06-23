Déficit financiero y envejecimiento poblacional: los retos en salud para De la Espriella

SALUD

Representantes de distintos sectores de la salud coincidieron en que el gobierno de Abelardo de la Espriella deberá atender de manera urgente la crisis financiera del sistema, mejorar el acceso de los pacientes a servicios y medicamentos, y prepararse para el envejecimiento de la población.

Durante el Primer Encuentro Sectorial de Innovación en Salud, organizado por Prisa Inspira de Caracol Radio, Rafael Sánchez, director del CTIC, aseguró que el principal reto inmediato es resolver los problemas financieros que enfrenta el sistema.

“Sin duda hay retos inmediatos que, como todos hemos hablado, es el reto financiero que existe hoy en el sistema, en donde tendremos que encontrar una forma en donde los pacientes sean los principales beneficiados de la estrategia que se haga para este plan de choque”, afirmó.

Sánchez señaló además que una de las prioridades debe ser fortalecer el diagnóstico temprano.

“Es una cosa muy importante, porque la sobrevida de los pacientes es sustancialmente distinta y el costo para el sistema es significativamente menor”, explicó.

El directivo también destacó la necesidad de recuperar la confianza en el sistema de salud.

“Hay que trabajar fuertemente en eso, porque solo con resultados la gente empezará a confiar más en un sistema de salud”, señaló.

Por su parte, Carolina Buendía, CEO Zentria, aseguró que el próximo gobierno debe concentrarse en resolver los problemas que hoy más afectan a los usuarios.

“Yo creo que en solucionarle lo que más le duele ahora a nuestros pacientes, que es la entrega oportuna de medicamentos y el acceso oportuno a especialistas y a tratamientos médicos”, indicó.

La directiva agregó que, además de atender la coyuntura financiera, se requiere una transformación de largo plazo.

“Sin duda hay un tema urgentísimo de corto plazo, que es inyectar liquidez al sistema de salud. Pero, más importante, una reconstrucción de confianza, una reconstrucción del talento humano y una innovación permanente”, sostuvo.

A su turno, Carlos Arturo Álvarez , vicepresidente de Salud e Innovación Clínica de Colsanitas y profesor titular de la Universidad Nacional, coincidió en que el déficit financiero es una prioridad, pero alertó sobre otros desafíos estructurales.

Álvarez señaló que el país debe prepararse para los cambios demográficos que ya están en marcha.

“Nos estamos envejeciendo y no estamos preparados para recibir, atender y hacer salud de una forma adecuada para la población y su longevidad”, dijo.

Asimismo, destacó la importancia de fortalecer la formación y retención del talento humano.

“Otro de los puntos importantes es el déficit que estamos teniendo de personal sanitario, de enfermeras, de terapistas, de nutricionistas y de técnicos farmacéuticos”, aseguró.

Finalmente, Wilson Cubides Martínez, director ejecutivo de la Liga Colombiana contra el Cáncer, pidió que el nuevo gobierno escuche las propuestas del sector para avanzar en la recuperación del sistema.

“Nosotros esperamos que el gobierno nuevo nos escuche, se siente con nosotros, con el sector, con los expertos del sector, a escuchar nuestras propuestas”, manifestó.

Puigues también se refirió a las dificultades financieras que enfrentan los prestadores de servicios de salud.

“Todos los del sector estamos expectantes a ver qué pasa y cómo se soluciona el flujo de caja del sector, y en esa misma medida reaperturar los servicios”, concluyó el directivo.