¿Quiénes pueden votar en Corferias en la segunda vuelta presidencial este 21 de junio?

Este domingo 21 de junio Colombia vive una nueva jornada de elecciones en la que decidirá entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quién será el próximo presidente de la república por el periodo 2026 – 2030.

Lea también: ¿Se puede votar con cédula digital en segunda vuelta Colombia? Documentos permitidos: Registraduría

A pesar de ser la tercera jornada de votaciones que se vive en el año, cada vez se generan nuevas dudas sobre las elecciones y de qué se puede hacer y qué no durante el proceso de sufragio.

Para esta segunda vuelta que fue tan solo a tres semanas de la primera jornada de elecciones presidenciales, muchos no alcanzaron a cambiar su punto de votación, inscribir la cédula o incluso, están de viaje en Bogotá, pero son de otras ciudades, esto sin embargo, no quiere decir que puedan ir a Corferias a votar.

¿Quiénes pueden votar en Corferias en las elecciones presidenciales en segunda vuelta este 21 de junio?

Es importante aclarar que Corferias opera bajo la figura de “puesto censo”, esto quiere decir que el lugar no está habilitado para recibir a cualquier ciudadano que desee votar allí por motivos de cercanía o conveniencia geográfica.

Le puede interesar: ¿Lloverá en la segunda vuelta presidencial? Pronóstico del IDEAM en Colombia este 20 y 21 de junio

Por el contrario, solo están autorizados para ejercer su derecho al voto en este lugar aquellos ciudadanos que se encuentren vinculados de manera estricta al censo electoral de ese recinto específico.

De acuerdo con las normativas vigentes reportadas por la Registraduría, únicamente existen dos grupos de ciudadanos que están facultados para votar en este puesto censo.

El primer grupo corresponde a las personas que nunca han inscrito su documento de identidad en otro lugar. Son ciudadanos cuya cédula de ciudadanía fue expedida en Bogotá en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1988 y el 7 de enero de 2003.

corresponde a las personas que nunca han inscrito su documento de identidad en otro lugar. Son ciudadanos cuya cédula de ciudadanía fue expedida en Bogotá en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1988 y el 7 de enero de 2003. El segundo grupo son aquellos ciudadanos que realizaron el trámite de inscripción explícita de su cédula directamente para el puesto de Corferias antes de la fecha límite establecida.

Más información: Ley seca en Bogotá por la segunda vuelta: a qué hora empieza y medidas adicionales para el domingo

¿Cómo saber cuál es su puesto de votación?

Para saber cuál es su puesto de votación, debe ingresar al sitio oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil (https://www.registraduria.gov.co/), hacer clic en el botón de “consulta tu puesto de votación”, allí deberá digitar su número de cédula y el sistema le arrojará el departamento, municipio, lugar exacto y número de mesa asignada.

Recuerde que el puesto de votación y mesa es el mismo que tuvo durante la primera vuelta electoral.

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: