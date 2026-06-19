Cúcuta estrenará nuevo operador de acueducto

Cúcuta

A partir del 6 de diciembre del 2026 el nuevo operador del acueducto de Cúcuta será la empresa Veolia Aguas del Norte, luego que la junta directiva de la EIS autorizará la cesión, modificación y prorroga del contrato 030.

La promesa de campaña del alcalde Jorge Acevedo de dar por terminado el contrato con la empresa Aguas Kapital se materializó en las últimas horas, según comunicado público.

Dentro de los compromisos pactados se establece la atención para 232 mil usuarios y se proyectan inversiones por más de 833 mil millones de pesos.

Así mismo se determinó que la prorroga del contrato será por 20 años con labores de mantenimiento y atención en inversiones para varios sectores de la ciudad de Cúcuta.

El nuevo operador asume el pago de un arrendamiento anual por 21 mil millones y responderá por una condena arbitral de 19.600 millones de pesos como también estará al frente de la deuda con la Nación por más de 176 mil millones de pesos.

La administración municipal ha enviado un parte de tranquilidad frente a la medida tomada y al futuro del nuevo operador del acueducto de la capital nortesantandereana.