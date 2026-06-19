Mototaxistas y comerciantes vivieron experiencia de ensamblar motocicletas TVS en Cartagena

En Cartagena mototaxistas y comerciantes vivieron la experiencia de ensamblar motocicletas TVS y conocieron la producción en la planta de Auteco.

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Durante la jornada, los asistentes pudieron saber de primera mano el proceso de armado, cuáles son los controles de calidad que acompañan cada moto y qué hay detrás de una marca que diariamente impulsa la movilidad, el trabajo y la economía local.

Desde tempranas horas, este grupo de “mototrabajadores” participó de una charla sobre la compañía, y conoció a los encargados de garantizar un producto final con altos estándares.

Posteriormente, en la visita guiada con el talento humano de la empresa, cada uno explicó sus funciones en la línea de producción. Fue una mañana inmersiva, donde hubo tiempo para tomar herramientas y sentirse como un empleado más.

“Es la primera vez que abrimos nuestra planta, ellos tuvieron oportunidad de ensamblar una moto por un día, de verdad se llevaron un mensaje muy bonito de calidad, tecnología, respaldo y el mensaje más importante, por qué escoger una TVS”, dijo Laura Cano, Gerente de Trade Marketing Auteco.

En la capital de Bolívar son cerca de 500 empleados los que hacen parte de la planta ubicada en la zona industrial de Mamonal