Refuerzan seguridad en escenarios deportivos de Barranquilla y Soledad por circulación de panfletos
La Policía Metropolitana realiza patrullajes en distintas canchas de fútbol de la ciudad.
La circulación de panfletos con presuntas amenazas contra clubes de fútbol en Barranquilla y Soledad mantiene en alerta a directivos de organizaciones deportivas, entrenadores y padres de familia.
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La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que adelanta la verificación de los documentos que han sido difundidos a través de plataformas digitales y que han generado preocupación en la comunidad deportiva. La situación incluso ha llevado a la suspensión temporal de algunas actividades en canchas y escenarios deportivos de ambos municipios.
Patrullaje en canchas de fútbol
Caracol Radio conoció que la institución policial puso en marcha un plan operativo especial que contempla patrullajes permanentes y mayor presencia de uniformados en 18 escenarios deportivos ubicados en Barranquilla, Soledad y Malambo, como medida preventiva para garantizar la seguridad de deportistas y asistentes.
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“Se realizó una actividad preventiva dirigida a la comunidad, brindando recomendaciones de autocuidado y medidas de prevención para evitar hechos que afecten la tranquilidad y la integridad de las personas, con el propósito de fortalecer la convivencia y la seguridad ciudadana”, informaron las autoridades de la Policía Metropolitana.
Las autoridades reiteraron que continúan las investigaciones para establecer el origen y la autenticidad de los panfletos, mientras mantienen el acompañamiento a los clubes deportivos y a las comunidades que desarrollan actividades en estos espacios.
Recomendaciones de las autoridades
Entre las recomendaciones entregadas por la Policía a la ciudadanía se encuentran evitar transitar por lugares solitarios y oscuros; no suministrar información personal a desconocidos; mantener bajo supervisión a niños, adultos mayores y objetos de valor; estar atentos a personas o situaciones sospechosas y reportarlas oportunamente a las autoridades; hacer un uso responsable de las redes sociales y proteger los datos personales; y promover la sana convivencia y el respeto entre vecinos.
Las autoridades reiteraron el llamado a adoptar hábitos de autocuidado y a trabajar de manera conjunta por la seguridad y la convivencia ciudadana, mientras avanzan las investigaciones para establecer el origen y la autenticidad de los panfletos que han generado preocupación en el sector deportivo.