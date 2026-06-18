Refuerzan seguridad en escenarios deportivos de Barranquilla y Soledad por circulación de panfletos

La circulación de panfletos con presuntas amenazas contra clubes de fútbol en Barranquilla y Soledad mantiene en alerta a directivos de organizaciones deportivas, entrenadores y padres de familia.

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que adelanta la verificación de los documentos que han sido difundidos a través de plataformas digitales y que han generado preocupación en la comunidad deportiva. La situación incluso ha llevado a la suspensión temporal de algunas actividades en canchas y escenarios deportivos de ambos municipios.

Patrullaje en canchas de fútbol

Caracol Radio conoció que la institución policial puso en marcha un plan operativo especial que contempla patrullajes permanentes y mayor presencia de uniformados en 18 escenarios deportivos ubicados en Barranquilla, Soledad y Malambo, como medida preventiva para garantizar la seguridad de deportistas y asistentes.

“Se realizó una actividad preventiva dirigida a la comunidad, brindando recomendaciones de autocuidado y medidas de prevención para evitar hechos que afecten la tranquilidad y la integridad de las personas, con el propósito de fortalecer la convivencia y la seguridad ciudadana”, informaron las autoridades de la Policía Metropolitana.

Las autoridades reiteraron que continúan las investigaciones para establecer el origen y la autenticidad de los panfletos, mientras mantienen el acompañamiento a los clubes deportivos y a las comunidades que desarrollan actividades en estos espacios.

Recomendaciones de las autoridades

Entre las recomendaciones entregadas por la Policía a la ciudadanía se encuentran evitar transitar por lugares solitarios y oscuros; no suministrar información personal a desconocidos; mantener bajo supervisión a niños, adultos mayores y objetos de valor; estar atentos a personas o situaciones sospechosas y reportarlas oportunamente a las autoridades; hacer un uso responsable de las redes sociales y proteger los datos personales; y promover la sana convivencia y el respeto entre vecinos.

Las autoridades reiteraron el llamado a adoptar hábitos de autocuidado y a trabajar de manera conjunta por la seguridad y la convivencia ciudadana, mientras avanzan las investigaciones para establecer el origen y la autenticidad de los panfletos que han generado preocupación en el sector deportivo.