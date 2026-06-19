10 alimentos que estarían prohibidos para quienes sufren de migraña, según la ciencia y la medicina

10 alimentos que estarían prohibidos para quienes sufren de migraña, según la ciencia. Getty Images / Deagreez

En Colombia, la migraña afecta a millones de personas que conviven a diario con los síntomas de la migraña, de acuerdo con datos de la Asociación Colombiana de Neurología.

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Es así como millones de personas se enfrentan en su día a día a algunos de los síntomas más comunes y conocidos de la migraña, como lo son los intensos dolores de cabeza.

Los síntomas de la migraña pueden tener diferentes desencadenantes según cada organismo y estos pueden estar vinculados incluso con la alimentación de las personas. En ese sentido, aunque los alimentos que activan el malestar pueden variar, existen estudios que han establecido algunos de los más comúnmente asociados.

10 tipos de alimentos que podrían desencadenar la migraña según estudios

De acuerdo con el portal especializado Health, los siguientes son algunos de los alimentos que se recomienda evitar para las personas que sufren de migraña, de acuerdo con estudios médicos.

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Maní y frutos secos

La Asociación de Trastornos Migrañosos cataloga al maní, la mantequilla de maní y los frutos secos en general como desencadenantes comunes de la migraña.

Esto se debe al contenido de fenilalanina, un aminoácido que puede afectar el tono (contracción de las fibras musculares en las paredes) de los vasos sanguíneos, influyendo en la migraña.

Bebidas alcohólicas

Health resalta la incidencia de las bebidas alcohólicas, sobre todo el vino tinto, en la activación de la migraña.

En el caso del vino, los compuestos fenólicos flavonoides, como los taninos, se asocian a dolores de cabeza. Un estudio de 2014 señala que, en ese sentido, vinos altos en taninos como el cabernet sauvignon son los mayores desencadenantes.

Además, el alcohol en general produce deshidratación, lo que puede favorecer la aparición de dolores de cabeza.

Cafeína

Se trata de un caso curioso, que se ha catalogado tanto desencadenante como tratamiento.

Un estudio de 2020 concluyó que no había pruebas suficientes para desaconsejar su consumo en personas con migraña crónica, aclarando que su uso en exceso sí puede provocarla.

Incluso, MedlinePlus indica que una pequeña dosis de cafeína puede ayudar a aliviar el dolor de cabeza en un ataque de migraña.

Quesos y otros alimentos curados

Según la Oficina de Salud de la Mujer, la tiramina de los quesos curados puede interactuar con los neurotransmisores, provocando migrañas.

Entre estos quesos se encuentran variedades como el gorgonzola, camembert y cheddar. Health también desaconseja el consumo de productos de soja, habas, embutidos curados o pescado ahumado.

Glutamato monosódico (GMS)

Es un aminoácido común que, de acuerdo con Medline, está presente tanto en el cuerpo humano de forma natural como en los tomates y los quesos.

Aunque la FDA en Estados Unidos considera que la adición de GMS es generalmente segura, un estudio de 2016 halló que podría ser un desencadenante de la migraña.

Según Medicine Net, el GMS es utilizado como saborizante en las cadenas de restaurantes y en los alimentos ultraprocesados, así como en alimentos fermentados, congelados, snacks de paquetes y condimentos.

Frutas cítricas

Aunque no hay evidencia concluyente sobre la relación entre los cítricos y la migraña, este tipo de frutas ha sido partícipe de estudios en los que se ha buscado establecer un vínculo directo como desencadenante.

Aspartamo

Se sospecha que este edulcorante artificial puede ser un desencadenante para las migrañas en algunas personas . Por ello se recomienda prestar atención a las etiquetas de los alimentos que se promocionan “sin azúcar” o “light”, como bebidas dietéticas, cereales, yogures y gelatinas.

Legumbres

Algunas personas reportan que las habichuelas, alverjas y lentejas pueden desencadenar las migrañas, aunque no se ha determinado el origen.

Además, un estudio de 2014 señala que en algunos casos pueden ayudar a prevenir el dolor de cabeza.

Chocolate

Se trata de uno de los alimentos más comúnmente asociados como desencadenante de migrañas; sin embargo, un estudio de 2020 destaca que no existe evidencia suficiente para considerarlo un causante de la migraña.

¿Se deben evitar todos estos alimentos?

Vale la pena anotar que los mencionados son posibles desencadenantes para la migraña según estudios y reportes médicos. Así las cosas, lo más recomendable es tomar nota de los desencadenantes propios y consultar con el médico para tener un plan personalizado e integral de cuidado.