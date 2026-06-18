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18 jun 2026 Actualizado 14:06

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Internacional

Once congresistas de EE. UU. envían carta por detención del activista Beto Coral

En la misiva conocida por Caracol Radio, se pide revisar el caso, garantizar el debido proceso y aclarar las circunstancias de la detención.

Congreso de EEUU

Congreso de EEUU / Getty Images

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En las últimas horas, un grupo de 11 congresistas de Estados Unidos envió una carta a autoridades federales manifestando inquietud por la detención del activista colombiano Beto Coral, ocurrida en medio de procedimientos de control migratorio, en Arizona. En el documento, los legisladores solicitan información detallada sobre el caso y las razones que motivaron la detención.

Entre los remitentes de la carta, se encuentran:

  • Jesús “Chuy” García (Illinois).
  • Greg Casar (Texas).
  • Rashida Tlaib (Michigan).
  • Delia Ramírez (Illinois).
  • Nydia Velázquez (Nueva York).
  • Pramila Jayapal (Washington).
  • Jan Schakowsky (Illinois).
  • Summer Lee (Pensilvania).
  • Maxwell Alejandro Frost (Florida).
  • Jonathan Jackson (Illinois).
  • Mike Quigley (Illinois).

Otras reacciones a la detención de Coral

El hecho generó, de inmediato, reacciones como la del senador republicano, Bernie Moreno, quien incluso le deseo a Coral un feliz regreso a Colombia.

En este caso, la carta vino de congresistas que critican la decisión; piden además que se garantice el debido proceso y el acceso a defensa legal, subrayando la importancia de que cualquier actuación de las autoridades migratorias se ajuste estrictamente a la ley y a los estándares constitucionales.

En la misiva también expresan preocupación por el posible impacto del caso en el clima político y en la libertad de expresión, por lo que solicitan una revisión exhaustiva de las circunstancias en las que se produjo el arresto y claridad sobre el estado actual del proceso de Coral.

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