Dimar reforzará vigilancia en 21 playas turísticas del Atlántico durante vacaciones

Con el inicio de la temporada de vacaciones de mitad de año, las autoridades marítimas del Atlántico intensificarán las labores de vigilancia y control en las 21 playas con vocación turística del departamento, con el fin de garantizar la seguridad de residentes y visitantes.

La Dirección General Marítima (Dimar) hizo un llamado a las autoridades municipales, operadores turísticos y ciudadanos para promover el uso adecuado de estos espacios y cumplir las normas establecidas para prevenir emergencias.

El capitán de Puerto de Barranquilla, Bernardo Silva, señaló que esta temporada representa una oportunidad para disfrutar de los destinos turísticos de manera responsable.

“Este periodo representa una oportunidad para disfrutar los espacios turísticos, siempre bajo el cumplimiento estricto de las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes. Hacemos un llamado a la ciudadanía y a los operadores turísticos para garantizar el correcto y adecuado uso de las playas, respetando las normas establecidas y atendiendo las observaciones de los organismos de control. La seguridad es una responsabilidad compartida, desde el uso de elementos de protección personal hasta la prevención de incidentes en zonas de bañistas y áreas de navegación”, manifestó el oficial.

Recomendaciones de las autoridades

Como parte de las medidas de prevención, la Autoridad Marítima Colombiana recomendó utilizar únicamente servicios de transporte marítimo y fluvial autorizados y abordar las embarcaciones solo en muelles habilitados.

Asimismo, invitó a los viajeros a consultar las condiciones meteomarinas emitidas por los centros de investigaciones oceanográficas e hidrográficas del Caribe y el Pacífico antes de realizar actividades en el mar.

Otra de las recomendaciones es usar el chaleco salvavidas durante todo el recorrido y verificar que las embarcaciones cuenten con los elementos mínimos de seguridad exigidos por la normativa marítima colombiana.

Las autoridades reiteraron que el cumplimiento de estas medidas es fundamental para prevenir accidentes y garantizar una temporada vacacional segura en las zonas costeras del departamento.