Feminicidio de mujer en La Manga eleva a 38 los casos registrados en el Atlántico

La muerte de Eliana Raquel Medrano Soto, de 31 años, ocurrida en el barrio La Manga, fue confirmada por las autoridades como un caso de feminicidio. Por estos hechos fue capturado Deivin Aníbal Mercado Mendoza, de 39 años, quien sería su pareja sentimental, señalado como el presunto responsable del crimen.

De acuerdo con la información suministrada por la Policía Metropolitana de Barranquilla, el hecho se registró durante la tarde del miércoles 17 de junio en una vivienda del suroccidente de la ciudad. Familiares de la víctima alertaron a las autoridades luego de escuchar gritos provenientes de una habitación de la residencia.

Según el reporte oficial, la mujer sufrió múltiples heridas con arma cortopunzante y fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.

El caso ha generado rechazo entre organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, que advierten sobre el aumento de la violencia basada en género en el departamento del Atlántico.

Lea también: Gobernación del Atlántico pide acción urgente al Gobierno tras alerta de viaje de Estados Unidos

La defensora de derechos de las mujeres Ruth Pareja informó que Eliana Raquel Medrano Soto se convirtió en la víctima número 38 incluida en el registro de muertes violentas de mujeres documentadas por la Red de Mujeres del Atlántico durante lo corrido de 2026.

El consolidado reúne casos ocurridos en Barranquilla y municipios como Soledad, Malambo, Baranoa, Galapa, Sabanalarga, Sabanagrande, Polonuevo, Puerto Colombia y Repelón. Entre las víctimas figuran mujeres entre los 14 y los 61 años de edad, algunas de ellas identificadas por las autoridades o por organizaciones sociales como víctimas de feminicidio o presuntos feminicidios.

Dentro del registro aparecen casos que causaron especial conmoción en el departamento, entre ellos los de las hermanas Sheridan Sofía Hernández Noriega, de 14 años, y Keila Nicol Hernández Noriega, de 17 años, asesinadas en Malambo; María de los Reyes Herrera Ospino, de 61 años, cuyo caso fue catalogado como feminicidio; así como Landry Jhoana Yépez Estrada y Evilena María Ortiz Mendoza, cuyos fallecimientos también son investigados bajo esa hipótesis.

La Red de Mujeres advirtió que la persistencia de estos hechos evidencia la necesidad de fortalecer las rutas de prevención y atención de las violencias basadas en género, así como de garantizar medidas efectivas de protección para mujeres que enfrentan situaciones de riesgo.

Mientras avanzan las investigaciones por el feminicidio de Eliana Raquel Medrano Soto, organizaciones sociales reiteraron su llamado a las autoridades para que se esclarezcan los hechos, se sancione a los responsables y se fortalezcan las políticas públicas encaminadas a prevenir la violencia contra las mujeres en el Atlántico.