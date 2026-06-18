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18 jun 2026 Actualizado 15:48

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Bucaramanga

Asignan fiscal para investigar amenazas contra la comunidad artística de la EMA

Las autoridades confirmaron 23 denuncias y anunciaron nuevas medidas de protección para artistas, docentes y estudiantes afectados por los mensajes intimidatorios.

Créditos: Instituto Municipal de Cultura y Turismo.

Créditos: Instituto Municipal de Cultura y Turismo.

Créditos: Instituto Municipal de Cultura y Turismo.

María José Parra Cepeda

Bucaramanga
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Ya son 23 las denuncias por amenazas contra artistas, docentes y estudiantes vinculados a la EMA de Bucaramanga. Además, la Fiscalía asignó un fiscal para avanzar en la investigación de estos hechos.

El anuncio se dio tras el consejo de seguridad para analizar los mensajes intimidatorios que recibieron algunos artistas, docentes, estudiantes y otras personas vinculadas al sector cultural.

Según la directora del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, Nathalia Torres, la investigación también incluye acciones relacionadas con delitos informáticos para establecer desde dónde fueron enviados los mensajes y quiénes estarían detrás de ellos.

Entre las medidas adoptadas, la Policía inició labores de seguimiento a algunos de los casos reportados y la Unidad Nacional de Protección, UNP, realizará jornadas de orientación para explicar las rutas de protección disponibles para las personas afectadas.

Además, el IMCT habilitó el correo denuncias@imct.gov.co y un espacio en su página web para que artistas, gestores culturales y demás integrantes del sector puedan reportar posibles situaciones de intimidación o vulneración de derechos.

Mañana, viernes 18 de abril, se realizará una nueva reunión en la Biblioteca Gabriel Turbay con las 23 personas que han presentado denuncias. Allí la Policía explicará las medidas de protección previstas mientras avanzan las investigaciones para esclarecer quién envió los mensajes.

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