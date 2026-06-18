Condenan a 17 años al asesino de Jaime Esteban Rendón, funcionario de la Alcaldía de Rionegro

Rionegro, Antioquia

Tras casi un año después del crimen, Jesús Darío Aguirre Bustamante fue condenado a 17 años y cuatro meses de prisión por el asesinato de Jaime Esteban Rendón Rincón, funcionario de la Alcaldía de Rionegro y reconocido paseador de perros del municipio del oriente antioqueño.

El hecho violento ocurrió el pasado 29 de agosto de 2025 en el barrio San Bartolo, en el corregimiento de San Antonio de Pereira, por un acto de intolerancia que terminó en una riña.

Según la investigación, la confrontación comenzó cuando uno de los perros que acompañaba a Rendón ingresó al antejardín de la vivienda de Aguirre Bustamante, lo que desencadenó en una fuerte dicusión.

Las autoridades establecieron que, en medio del altercado, Aguirre Bustamante, de 62 años, sacó un arma de fuego y le disparó en varias oportunidades a Jaime Esteban Rendón, de 37 años, causándole la muerte.

Después de cometer el crimen, el hoy condenado se presentó voluntariamente ante la Policía y entregó el arma que, presuntamente, utilizó en el ataque.

Aunque la condena representa un avance en el proceso judicial, Ricardo Giraldo, abogado de la familia de la víctima, anunció que apelará la decisión al considerar que la pena impuesta es insuficiente frente a la gravedad del homicidio.

“La condena es de más de 17 años de prisión. La defensa apelará porque consideramos que es poco para el daño que se causó. Esteban era funcionario de la alcaldía de Rionegro, reconocido paseador de perros, defensor de los animales y padre de 2 hijos. Nada justifica quitarle la vida a otro ser humano. A la familia Rendón Rincón nuestro abrazo y nuestro compromiso”, indicó el abogado.

El crimen del funcionario de la administración municipal generó gran indignación y rechazo entre los habitantes de Rionegro y múltiples llamados de la comunidad para exigir justicia.