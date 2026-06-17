Estos barrios de Barranquilla tendrán cortes de energía el jueves 18 de junio

Varios sectores del norte de Barranquilla tendrán interrupciones programadas del servicio de energía este jueves debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica que adelantará Air-e Intervenida.

Las labores estarán concentradas principalmente en el circuito Nogales y se desarrollarán mediante suspensiones cortas del servicio en distintos puntos de los barrios Las Estrellas, Los Nogales, La Cumbre, Los Alpes, Nuevo Horizonte, Campo Alegre y La Pradera.

De acuerdo con la programación, las interrupciones iniciarán a las 7:50 de la mañana en el barrio Las Estrellas y se extenderán durante la jornada en diferentes sectores del norte de la ciudad, finalizando hacia las 6:00 de la tarde en La Pradera.

Entre los sectores que tendrán cortes temporales se encuentran Los Nogales, donde se realizarán trabajos entre las 8:40 y las 9:20 de la mañana, y nuevamente entre las 10:20 y las 11:00 de la mañana. También están previstas maniobras en La Cumbre, Los Alpes, Nuevo Horizonte y Campo Alegre.

Por otra parte, en el barrio Los Olivos se ejecutarán obras de mejora entre las 8:12 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Durante ese tiempo permanecerán sin servicio los usuarios ubicados entre las calles 109 y 109B, y las carreras 13B y 13C.

Adicionalmente, en el municipio de Sabanalarga se instalarán postes en el sector de la calle 26 con carrera 5B. Los trabajos están programados entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

La empresa recomendó a los usuarios tomar las medidas necesarias durante el desarrollo de las obras, las cuales buscan optimizar la infraestructura eléctrica y mejorar la calidad del servicio.