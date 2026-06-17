Cayó falsa integrante de las FARC que extorsionó y ocupó una finca en Cundinamarca. Foto: Policía Cundinamarca.

Cundinamarca

La Policía de Cundinamarca dio a conocer la captura en flagrancia de una mujer de 42 años que se hacía pasar como una integrante de las disidencias de las FARC, del frente 22, en zona rural del municipio de Bituima.

La captura se produjo luego de que un ciudadano denunciara la ocupación ilegal de una finca en la vereda de El Cajón. De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, tres personas habrían ingresado al predio tras violentar las cerraduras y permanecer en el lugar sin autorización del propietario.

“Se conoció que días antes habría llegado una persona a la zona rural de este municipio, aduciendo ser integrante de este grupo armado y realizando exigencias económicas mediante llamadas y mensajes de WhatsApp”, señaló el Coronel Mauricio Herrera, Comandante de la Policía de Cundinamarca.

En el operativo, otras dos personas lograron huir del lugar y son buscadas por las autoridades.

La mujer capturada fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y se está a la espera de la culminación de las audiencias para definir su situación judicial.