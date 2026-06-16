Rechazo en Cauca por el asesinato de una joven mujer en zona rural de Popayán

Popayán, Cauca

Rechazo e indignación ha generado en el departamento el asesinato de una mujer que había sido reportada como desaparecida y cuyo cuerpo fue hallado en zona rural de Popayán.

La víctima fue identificada como Yarlie Alejandra Melenge Muñoz, de 37 años, quien era buscada por sus familiares tras perderse todo contacto con ella. Su cuerpo fue encontrado en una zona de pastizales de la vereda La Claridad, sobre la vía que conduce al sendero La Torre, luego del aviso de habitantes del sector.

El secretario de Gobierno de Popayán, Reinel Polanía, informó que las primeras indagaciones permitieron establecer que la mujer presentaba heridas causadas con arma cortopunzante.

“Las investigaciones adelantadas por las autoridades judiciales permiten establecer inicialmente que este caso podría estar relacionado con temas personales e inclusive pasionales”, indicó el funcionario.

Polanía agregó que, de acuerdo con las labores investigativas realizadas por la Sijín de la Policía Metropolitana de Popayán, la víctima habría llegado sola al lugar donde ocurrieron los hechos.

El homicidio encendió nuevamente las alertas por la seguridad en la zona rural de Popayán, donde comunidades han denunciado en los últimos meses robos, intimidaciones y retenciones ilegales, en medio de advertencias por la expansión de grupos armados ilegales en sectores del municipio.

La Gobernación del Cauca, a través de la Secretaría Departamental de la Mujer, rechazó el crimen y exigió avances contundentes en las investigaciones.

“La impunidad no puede seguir siendo una respuesta frente a las violencias que ponen en riesgo la vida de las mujeres”, indicó la entidad en un comunicado, en el que además pidió a la fiscalía celeridad para ubicar y capturar a los responsables.