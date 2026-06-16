Banco de Bogotá recibe luz verde para quedarse con el negocio de personas de Banco Itaú

El Banco de Bogotá recibió luz verde de la Superintendencia Financiera para quedarse con el negocio de banco minorista (personas) de Itaú Colombia, un acuerdo al que llegaron el 22 de diciembre de 2025 y ahora empieza a materializarse.

Itaú afirmó que con esta aprobación, inicia el proceso interno de alistamiento operativo para la futura migración de clientes y productos de su Banca Minorista a Banco de Bogotá.

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“Durante esta fase de alistamiento, la operación de la Banca Minorista de Itaú Colombia continuará funcionando con total normalidad. El Banco mantendrá activos sus canales de atención para acompañar a los clientes y atender sus inquietudes”, señaló la entidad financiera.

¿Qué hará ahora Itaú?

El banco aseveró que enfocará sus operaciones en el segmento de Persona Jurídica (empresas), “con una propuesta integral que combina las capacidades de Banca Corporate y Tesorería para acompañar y asesorar como aliado estratégico a pequeñas, medianas y grandes empresas, así como a multinacionales e instituciones públicas y financieras en la región, contribuyendo al desarrollo del país”.

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A esta oferta se integran sus filiales —Itaú Comisionista de Bolsa, Itaú Fiduciaria e Itaú Panamá— que amplían el alcance de las soluciones financieras, permitiendo brindar un servicio más completo y especializado a sus clientes.

La compañía enfatizó que esto no implica salir del país. “Así lo evidencia su decisión de realizar un aumento de capital de alrededor de US$60 millones, con el fin de acelerar el crecimiento del Banco y fortalecer aún más su competitividad en el mercado colombiano la cual se encuentra sujeta a las aprobaciones regulatorias requeridas”, remató Itaú.