Medidas del Gobierno buscan garantizar energía y gas por mantenimiento a regasificadora de Cartagena

El Ministerio de Minas y Energía expidió la resolución mediante la cual se adoptan medidas especiales para garantizar el abastecimiento de gas natural y la confiabilidad del servicio de energía eléctrica, durante el mantenimiento programado de la infraestructura de Regasificación de Cartagena, previsto entre el 30 de julio y el 3 de agosto de 2026.

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La decisión responde a una estrategia preventiva del Gobierno nacional para anticiparse a posibles contingencias derivadas de la suspensión temporal de la operación de la terminal de regasificación, la cual actualmente aporta cerca del 40 % de la capacidad de suministro de gas natural importado del país.

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La resolución establece un conjunto de acciones coordinadas entre productores, comercializadores, transportadores, generadores térmicos, autoridades sectoriales y operadores del sistema, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de la demanda esencial de gas natural, proteger a los usuarios residenciales, comerciales y de transporte público a gas, y asegurar la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional, particularmente en el área Caribe.

Entre las medidas adoptadas se destacan la identificación anticipada de volúmenes adicionales de gas disponibles en el mercado, mecanismos especiales de contratación y transporte, el fortalecimiento de la coordinación operativa entre los agentes de la cadena energética y la definición de criterios de priorización en caso de requerirse una asignación excepcional de recursos energéticos.

“Nuestro compromiso es proteger a los usuarios y garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales. Por eso, hemos articulado acciones con todos los agentes del sector para asegurar que Colombia mantenga un suministro confiable de gas natural y energía eléctrica, especialmente en la región Caribe, incluso ante escenarios de contingencia”, aseguró el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

El análisis técnico realizado por el Ministerio de Minas y Energía, el Consejo Nacional de Operación de Gas y el Centro Nacional de Despacho, evidenció la necesidad de adoptar estas medidas de manera preventiva, para evitar afectaciones en la prestación continua y eficiente de los servicios públicos esenciales de gas natural y energía eléctrica.

“Esta resolución demuestra que estamos actuando con planeación, anticipación y responsabilidad para garantizar que los hogares, el comercio, la industria y el sistema eléctrico cuenten con el respaldo necesario durante un mantenimiento programado, que es fundamental para la confiabilidad de la infraestructura energética del país”, explicó el jefe de la cartera.

Con esta decisión, el Gobierno aseguró que continúa fortaleciendo la resiliencia del sistema energético nacional.