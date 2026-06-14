Trump dice que ataques de Israel a Beirut “no deberían haber ocurrido”

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el domingo que los ataques israelíes contra el movimiento proiraní Hezbolá en el sur de Beirut “no deberían haber ocurrido”, y aseguró que un acuerdo de paz con Irán era inminente, aunque no confirmó su firma durante el día.

“Estamos muy cerca de un acuerdo que traerá paz a la región, incluido el Líbano, y todas las partes deberían actuar con contención”, dijo Trump en su plataforma Truth Social.

“No debería haber más ataques israelíes en ninguna parte del Líbano, pero tampoco debería haber ataques de ninguna otra parte, incluido Hezbolá, contra Israel (...) ¡No lo arruinemos todo!”, añadió.