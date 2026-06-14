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14 jun 2026 Actualizado 15:45

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Internacional

Trump dice que ataques de Israel a Beirut “no deberían haber ocurrido”

El mandatario estadounidense pidió moderación a todas las partes y advirtió que ni Israel ni Hezbolá deben realizar nuevas acciones que puedan poner en riesgo las negociaciones para estabilizar la región.

Imagen de referencia. Donald Trump - Bandera Irán: Getty Images.

Imagen de referencia. Donald Trump - Bandera Irán: Getty Images.

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El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el domingo que los ataques israelíes contra el movimiento proiraní Hezbolá en el sur de Beirut “no deberían haber ocurrido”, y aseguró que un acuerdo de paz con Irán era inminente, aunque no confirmó su firma durante el día.

“Estamos muy cerca de un acuerdo que traerá paz a la región, incluido el Líbano, y todas las partes deberían actuar con contención”, dijo Trump en su plataforma Truth Social.

“No debería haber más ataques israelíes en ninguna parte del Líbano, pero tampoco debería haber ataques de ninguna otra parte, incluido Hezbolá, contra Israel (...) ¡No lo arruinemos todo!”, añadió.

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