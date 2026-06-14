Frustran atentados en etapa previa a la segunda vuelta presidencial

Norte de Santander

Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 3 (FUDRA 3), con apoyo de la Fiscalía General de la Nación y el CTI, lograron ubicar y destruir un depósito ilegal de explosivos perteneciente al grupo armado organizado ELN.

La operación militar se llevó a cabo en la vereda Los Ángeles, municipio de Sardinata, Norte de Santander, donde las tropas refuerzan su presencia para los comicios del próximo 21 de junio y continúan desarrollando operaciones militares orientadas a reducir las capacidades armadas de esta estructura criminal.

En el lugar se localizó un depósito clandestino que contenía material de guerra y explosivos que, según las labores de inteligencia, serían empleados por parte de estos grupos para atentar contra la Fuerza Pública y afectar infraestructura crítica del Estado.

Entre el material destruido se encontraban 83 dispositivos explosivos improvisados (IED), 35 artefactos explosivos activados por la víctima (VOIED), 15 medios de lanzamiento de diferentes tamaños, 182 municiones improvisadas para lanzamiento de artefactos explosivos, 520 detonadores para artefactos explosivos, así como aproximadamente una tonelada de explosivos representados en cordón detonante, mecha de seguridad, pólvora negra y multiplicadores explosivos.

Adicionalmente, fueron incautados 114 cartuchos calibre 7,62 milímetros y material de intendencia compuesto por prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, chalecos multipropósito, brazaletes y una bandera alusiva al grupo armado ELN.

Con este resultado operacional dicen las autoridades se afecta el centro de acopio de explosivos del Frente de Guerra Nororiental del ELN con el que se pretendían afectar el normal desarrollo de los próximos comicios.