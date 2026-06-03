Gobierno de Filipinas da vía libre a 11 compañías colombianas para exportar carne res y cerdo

ECONOMÍA

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), anunció que Colombia dio un paso clave en la apertura de nuevos mercados para el sector cárnico luego de que la autoridad sanitaria de Filipinas habilitara 11 establecimientos para exportar carne bovina y porcina, tras una auditoría realizada entre octubre y noviembre de 2025.

El anuncio fue destacado por la autoridad sanitaria que junto con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) lideró el proceso de admisibilidad sanitaria en coordinación con el sector productivo nacional.

Las autorizaciones, otorgadas por un periodo de tres años, benefician a siete plantas de carne bovina: Alimentos Cárnicos S.A.S., Frigoríficos Ganaderos de Colombia (Friogán), Camagüey S.A., Frigotún S.A.S., Red Cárnica S.A.S. (dos plantas) y Frigorífico del Sinú S.A.

En carne porcina fueron habilitadas Agropecuaria Aliar S.A., Frigotún, Supercerdo Paisa S.A.S. y Sociedad Central Ganadera S.A.

Cabe resaltar que las plantas ya cuentan con la habilitación sanitaria, sin embargo, las exportaciones aún no podrán comenzar de inmediato.

Según informó la autoridad filipina, el proceso se encuentra en su etapa final y solo resta la concertación y aprobación del certificado sanitario de exportación que acompañará los envíos al mercado asiático.

“Este logro reafirma la capacidad técnica y regulatoria de Colombia para cumplir con los más altos estándares sanitarios internacionales y evidencia la solidez del sistema oficial de inspección, vigilancia y control sanitario del país”, indicó la autoridad sanitaria.

Cabe resaltar que actualmente nuestro país cuenta con acceso sanitario para exportación hacia mercados estratégicos como China, Singapur, Macao y Corea del Sur, además de realizar exportaciones no formales hacia Vietnam y Hong Kong.

¿Por qué es importante el mercado filipino?

De acuerdo con cifras del Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (FAS-USDA), durante 2025 ese país importó cerca de 851,8 millones de kilogramos de carne de cerdo y 207,4 millones de kilogramos de carne de res.

Actualmente, Brasil concentra más del 40 % de esos envíos.