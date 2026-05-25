“Vamos a derrotar democráticamente a la extrema derecha colombiana”: Iván Cepeda en Cartagena

Ante miles de simpatizantes reunidos en el corregimiento de La Boquilla, zona norte de Cartagena, el candidato presidencial del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, Iván Cepeda Castro, encabezó un acto político en el que lanzó fuertes críticas contra los sectores de derecha, y aseguró que su movimiento llega fortalecido a la recta final de la campaña electoral.

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Durante su intervención, Cepeda afirmó que las próximas elecciones representan una oportunidad para iniciar cambios profundos en el país, y sostuvo que su proyecto político cuenta actualmente con el mayor respaldo ciudadano de todo el territorio nacional.

“El mensaje que hoy traemos es claro, firme y esperanzador. El próximo 31 de mayo vamos a derrotar democráticamente a la extrema derecha colombiana y vamos a abrir la nueva etapa de transformaciones estructurales que reclama Colombia. No hablamos desde ningún triunfalismo vacuo, hablamos desde la realidad política y desde la fuerza ciudadana que se ha expresado durante estos meses. Somos la principal fuerza política de Colombia, que se oiga claramente”, expresó el aspirante presidencial.

Cuestionamientos

El aspirante también se refirió a la actual posición del banco central, y se mostró en la misma línea de lo expresado por el mandatario Gustavo Petro. “La Junta Directiva del Banco de la República, con la medida de subir las tasas de interés, ha intentado asfixiar la política económica del Gobierno”.

Así mismo, declaró que decisiones judiciales que antes se tomaban en años, ahora se toman de manera atropellada en las cortes “para echar abajo leyes y decretos de carácter social”.

Entre tanto, el encuentro político se desarrolló en medio de música, arengas y acompañamiento de militantes y líderes sociales de distintos sectores de Bolívar. A la jornada también asistieron dirigentes locales y miembros de organizaciones que respaldan la candidatura del Pacto Histórico.

La visita de Cepeda y la candidata vicepresidencial Aida Quilcué a la capital bolivarense, hizo parte de su agenda de cierre de campaña en distintas regiones del país.