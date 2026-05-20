Foscal instala módulos de donación voluntaria de células madre para salvar vidas. ¿Cómo puede donar?

La Clínica Foscal en Santander se convirtió en la primera institución del nororiente colombiano en implementar módulos de inscripción autónoma para la donación voluntaria de células madre, una estrategia que busca aumentar el número de donantes en el país y brindar nuevas oportunidades de vida a pacientes que requieren trasplantes.

La iniciativa se desarrolla en articulación con el programa ‘DarCélulas’, liderado por el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS), y permitirá que cualquier persona interesada pueda registrarse como potencial donante de manera sencilla y segura.

Según la información entregada por la clínica, en Colombia siete de cada diez pacientes que necesitan un trasplante de células madre no encuentran un donante compatible dentro de su familia, por lo que dependen de registros voluntarios para tener una posibilidad de tratamiento y recuperación.

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