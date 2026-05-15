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15 may 2026 Actualizado 13:38

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Autoridades detienen en España a un joven converso al islam fascinado con los atentados masivos

Según informó la Policía este viernes, el detenido es sospechoso de los delitos de integración en grupo terrorista, enaltecimiento, autocapacitación, autoadoctrinamiento y adoctrinamiento de terceros, y cumple ya prisión provisional por orden judicial

Autoridades detienen en España a un joven converso al islam fascinado con los atentados masivos. Imagen tomada de Getty

Autoridades detienen en España a un joven converso al islam fascinado con los atentados masivos. Imagen tomada de Getty / Twenty47studio

Autoridades detienen en España a un joven converso al islam fascinado con los atentados masivos. Imagen tomada de Getty

EFE

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Fuerzas españolas de seguridad han detenido en la localidad costera de Tarifa (sur) a un joven converso al islam que mostraba un “profundo odio” a España y estaba “altamente” radicalizado en los postulados más extremos de la organización terrorista Estado Islámico, a los que había jurado fidelidad.

Según informó la Policía este viernes, el detenido es sospechoso de los delitos de integración en grupo terrorista, enaltecimiento, autocapacitación, autoadoctrinamiento y adoctrinamiento de terceros, y cumple ya prisión provisional por orden judicial

Los agentes destacan que mostraba una obsesión creciente por el terrorismo yihadista y en concreto por los atentados masivos cometidos en Europa.

Según los investigadores, se caracteriza por odiar profundamente a los españoles y admiraba especialmente atentados como el de Niza (Francia) del 14 de julio 2016, cuando el tunecino Mohamed Lahoualej-Bouhlel asesinó a 86 personas con un camión y varios cientos resultaron heridas.

En el día de su detención, el pasado lunes, los agentes procedieron al registro de su domicilio e intervinieron abundante material propagandístico yihadista y numerosos dispositivos electrónicos, que se están analizando.

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