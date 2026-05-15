Ucrania neutraliza durante la noche y la madrugada 130 drones y un misil ruso

Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes 130 drones de larga distancia y un misil rusos, según informó la Fuerza Aérea de Ucrania en su parte diario.

Rusia lanzó en total contra territorio ucraniano en este espacio de tiempo 141 drones de largo alcance y seis misiles.

Cinco de esos misiles no fueron derribados pero no alcanzaron objetivos, según la Fuerza Aérea ucraniana, que informa además del impacto de siete de los drones en seis localizaciones distintas no especificadas.

Varios drones rusos seguían sobrevolando Ucrania en el momento en que se publicó el parte.

Este nuevo ataque ruso tiene lugar después de que las fuerzas del Kremlin lanzaran contra territorio ucraniano en las 48 horas anteriores centenares de drones y decenas de misiles, en uno de los ataques de más larga duración desde que empezó la guerra hace más de cuatro años.

Uno de los misiles empleados en este ataque golpeó un edificio residencial en Kiev y provocó la muerte de al menos 24 personas