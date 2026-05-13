Unión Europea descarta mutación de hantavirus del Hondius pero no descarta nuevos casos en evacuados (Foto: Europa Press Canarias via Getty Images) / Europa Press News

La agencia sanitaria de la Unión Europea, el ECDC, estimó este miércoles que ningún elemento sugiere que la cepa Andes del hantavirus haya mutado tras el brote mortal ocurrido a bordo de un crucero.

Otros siete pasajeros dieron positivo al virus, entre ellos una francesa en estado crítico, mientras que un octavo caso se considera “probable”, según un recuento de la AFP.

Todos los pasajeros fueron evacuados y se encuentran actualmente en cuarentena.

“Las investigaciones preliminares basadas en la secuenciación completa del genoma de la que disponemos sugieren que no hay ninguna indicación de que este virus se comporta de manera diferente al virus conocido que circula en ciertas regiones del mundo”, declaró a los periodistas Andreas Hoefer, del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, en inglés), con sede en Estocolmo.

“Todas las secuencias obtenidas hasta ahora son prácticamente idénticas, lo que significa que probablemente solo hubo un único caso de transmisión de un animal infectado a un humano”, añadió Hoefer, microbiólogo y epidemiólogo molecular.

La enfermedad suele transmitirse por roedores infectados, principalmente a través de la orina, los excrementos y la saliva.

Pruebas de laboratorio realizadas en Sudáfrica y Suiza confirmaron que se trataba de la cepa Andes, única cepa conocida de hantavirus capaz de transmitirse entre humanos.

No existe vacuna ni tratamiento específico contra el hantavirus.

Las directrices del ECDC y de la Organización Mundial de la Salud prevén una cuarentena de 42 días y una vigilancia constante de los contactos de alto riesgo, ya que el período de incubación puede durar seis semanas.

“Debido al largo período de incubación, todavía es posible que aparezcan más casos entre los pasajeros que actualmente están en cuarentena”, declaró Pamela Rendi Wagner, directora del ECDC. “Eso no puede descartarse”.