EE.UU. cumple un mes de bloqueo naval a Irán con 67 buques desviados y cuatro inmovilizados

En un mensaje en X, acompañado por un video de las operaciones de intercepción, el mando militar recordó que “hace cuatro semanas” EE.UU. comenzó a implementar el bloqueo contra los buques que entran y salen de los puertos de Irán, medida aún vigente en medio de la tregua indefinida entre ambos países.

“A día de hoy, las fuerzas estadounidenses han desviado 67 buques comerciales, han permitido el paso a 15 que transportaban ayuda humanitaria y han inmovilizado 4 para garantizar el cumplimiento” de las órdenes de no violar el cerco, agrega el comunicado.

El Comando Central también indicó que a principios de esta semana, sus fuerzas “lograron que dos buques comerciales dieran media vuelta para acatar el bloqueo, tras establecer comunicación por radio y efectuar disparos de advertencia con armas ligeras.”

Así se demuestra “claramente que la aplicación de las medidas (de presión sobre Irán) por parte de EE. UU. se mantiene plenamente vigente”, concluye el mensaje.

Para aplicar el bloqueo, Washington ha movilizado a más de 15.000 tropas, unas 200 aeronaves y 20 navíos militares, según cifras oficiales.

Como represalia a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, Irán cortó el paso por el estrecho de Ormuz, estratégica vía de combustible y mercancías por donde pasaba el 20 % del crudo mundial y cuya interrupción ha roto las cadenas de suministros y disparado los precios de los hidrocarburos.

En respuesta a las acciones de Irán, EE.UU. impuso desde el 13 de abril un bloqueo naval a las costas de la República Islámica como medida de presión que ha mantenido en medio de la actual tregua entre Washington y Teherán, cuyo diálogo para la paz se encuentra estancado sin visos claros de un acuerdo final.

El presidente estadounidense, Donald Trump, decidió dejar a este cerco en pie aun cuando ordenó suspender el pasado 5 de mayo la operación militar puesta en marcha el día antes para facilitar el paso de tanqueros atrapados en el golfo Pérsico.

Trump dijo este martes que no tiene prisa en cerrar un acuerdo de paz con Irán que no cumpla con los objetivos de Washington en la guerra debido a que el bloqueo naval les da ventaja en las negociaciones.