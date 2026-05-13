Real Cartagena perdió el liderato del grupo B y ahora no depende de sí mismo para llegar a la final

Real Cartagena sufrió un duro golpe en los cuadrangulares del Torneo BetPlay I-2026 tras perder 3-0 ante Unión Magdalena en la cuarta fecha del grupo B.

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Real Cartagena perdió el control defensivo en una transición que terminó con el gol del cartagenero Gabriel Arrieta.

Aunque Real Cartagena intentó reaccionar en el segundo tiempo, el partido terminó inclinándose definitivamente con dos penales convertidos por Unión Magdalena.

Real Cartagena perdió el liderato del grupo B y ahora no depende de sí mismo para llegar a la final del Torneo BetPlay. El cuadro heroico deberá ganar sus próximos partidos y esperar resultados favorables en las jornadas restantes.