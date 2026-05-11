Sonriendo terminó alias ‘Cachetes’ cabecilla de Disidencias Farc tras ser capturado por el Ejército

El hombre, identificado como Norbey Ramírez Salas y señalado por las autoridades como presunto cabecilla de una red de apoyo del Frente Rodrigo Cadete del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias Farc, apareció sonriente mientras era presentado por tropas de la Fuerza de Tarea Omega y la Policía.

Según el Ejército, alias ‘Cachetes’ o ‘Cristian David’ sería hombre de confianza de alias ‘Urías Perdomo’ o ‘Cotiz’ y estaría vinculado con extorsiones, transporte de explosivos, seguimiento a unidades militares y apoyo a posibles acciones terroristas en Meta y Caquetá.

La captura se realizó en el casco urbano de La Macarena, Meta, en medio de una operación coordinada con la DIJIN. Las autoridades señalaron que tenía orden judicial vigente desde octubre de 2025 por concierto para delinquir agravado.

De acuerdo con inteligencia militar, el presunto integrante de las disidencias habría participado en el cobro de extorsiones a comerciantes y ganaderos, entrega de citaciones intimidatorias y observación delictiva contra tropas en municipios como Cartagena del Chairá, Florencia, El Doncello, El Paujil y San Vicente del Caguán.

Incluso, según la información oficial, días antes de su captura estaría realizando seguimientos a unidades militares para facilitar ataques con explosivos improvisados en medio del desarrollo del Plan Democracia 2026 en el suroriente del país.